Cada país del mundo tiene un código de teléfono: ¿Qué significa y por qué Argentina es +54?

Ese 54 es algo así como un sello para el país, un número que te dice “acá empieza Argentina” y, aunque suene abstracto, nos conecta a todos los que llamamos desde otro continente. Es nuestra identidad en el aire, flotando entre satélites y cables submarinos, invisible pero efectiva.

Numeración

Lo números teléfonos en todos los países del mundo

El sistema es más fascinante de lo que parece. Los códigos no solo ordenan a los países, sino que también reflejan regiones enteras: 1 es Norteamérica, 2 África, 3 y 4 Europa, 5 América del Sur. Cada dígito, cada prefijo, tiene un lugar, un sentido y una historia detrás

Esos números nos recuerdan que ningún país del mundo está aislado, que cada llamada es un puente. Nos hacen pensar en la distancia que se acorta en segundos, en la voz que viaja kilómetros por cables y satélites, y en cómo un simple número puede llevarnos a la casa de alguien al otro lado del mundo