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Una película por cada país que participa del Mundial 2026

Te recomendamos una película por cada uno de los países que forman parte del Mundial de fútbol 2026

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Una película por cada país que participa del Mundial 2026

Una película por cada país que participa del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 ha comenzado y es una gran oportunidad no solo para aprender geografía, sino también para valorar otras cuestiones como por ejemplo la cultura y el cine de cada país. A continuación te recomendaremos una película por cada país que forma parte de este Mundial 2026.

Una película por cada país que participa del Mundial 2026

GRUPO A

  • México: Profundo Carmesí (1996)
  • Sudáfrica: Tsotsi (2005)
  • Corea del Sur: I Saw the Devil (2010)
  • República Checa: Kolya (1996)
Embed - Trailer: Profundo Carmesí

GRUPO B

  • Canadá: Incendies (2010)
  • Bosnia-Herzegovina: No Man's Land (2001)
  • Qatar: Clockwise (2010)
  • Suiza: Todo un invierno sin fuego (2005)

GRUPO C

  • Brasil: Ciudad de Dios (2002)
  • Marruecos: El caftán azul (2022)
  • Haití: Freda (2021)
  • Escocia: Highlander (1986)

GRUPO D

  • Estados Unidos: Nomadland (2020)
  • Paraguay: 7 cajas (2012)
  • Australia: Bring Her Back (2025)
  • Turquía: Once Upon a Time in Anatolia (2011)

GRUPO E

  • Alemania: La vida de los otros (2006)
  • Curazao: Buladó (2020)
  • Costa de Marfil: La noche de los reyes (2020)
  • Ecuador: Ratas, ratones y rateros (1999)
Embed - LA VIDA DE LOS OTROS - TRÁILER OFICIAL

GRUPO F

  • Países Bajos: Borgman (2013)
  • Japón: Vivir (1952)
  • Suecia: El séptimo sello (1957)
  • Túnez: La bella y los perros (2017)

GRUPO G

  • Bélgica: Close (2022)
  • Egipto: Feathers (2021)
  • Irán: Las tortugas también vuelvan (2004)
  • Nueva Zelanda: Éramos guerreros (1994)

GRUPO H

  • España: Los domingos (2025)
  • Cabo Verde: Cabo Verde, mi amor (2007)
  • Arabia Saudí: En el desierto (2023)
  • Uruguay: En el pozo (2018)
Embed - LOS DOMINGOS - TRÁILER OFICIAL (HD)

GRUPO I

  • Francia: Amelie (2001)
  • Senegal: La negra de... (1966)
  • Irak: La torta del presidente (2025)
  • Noruega: La peor persona del mundo (2021)

GRUPO J

  • Argentina: Nueve Reinas (2002)
  • Argelia: Papicha (2019)
  • Austria: Juegos sádicos (1997)
  • Jordania: Lobo (2014)

GRUPO K

  • Portugal: Juventud en marcha (2006)
  • República del Congo: Maki'la (2018)
  • Uzbekistán: Uch Qahramon (2024)
  • Colombia: Un poeta (2025)

GRUPO L

  • Inglaterra: Barry Lyndon (1975)
  • Ghana: Azali' (2018)
  • Croacia: Bajo el sol (2018)
  • Panamá: Plaza catedral (2021)

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