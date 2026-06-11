Este jueves comienza el sueño para 48 selecciones que aspiran a coronarse en la máxima cita futbolística. Si bien ya sabemos que el partido inaugural del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica (este 11 de junio a las 16hs de Argentina en el Estadio Azteca), no podemos conocer quienes cerrarán la competencia en la final del 19 de julio, también a las 16hs, en el MetLife Stadium de Estados Unidos. Aunque, la inteligencia artificial sí predice al posible campeón.
Ni Argentina ni España: quién será el campeón del Mundial 2026, según la inteligencia artificial
El sueño de 48 países inicia hoy y la inteligencia artificial se animó a predecir un posible campeón. Conocé cuál es
Lo dice la inteligencia artificial: este será el campeón del Mundial 2026
De acuerdo a Gemini, el chatbot de Google, el favorito a ganar el Mundial 2026 es Francia. “La selección gala llega con una madurez ideal en sus principales figuras, un Kylian Mbappé en el pico de su carrera y un recambio generacional en el mediocampo que asusta por su despliegue físico y riqueza técnica”, comienza argumentando la inteligencia artificial.
“Tienen la experiencia de haber disputado las últimas finales y un sistema táctico sumamente pragmático que sabe cómo destrabar partidos de eliminación directa. Además, la enorme profundidad de su plantel será la clave diferenciadora para afrontar el exigente y largo calendario de este nuevo formato de 48 equipos sin sufrir el desgaste”, asegura Gemini.
Otras selecciones que serán protagonistas en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial
Está claro que para la inteligencia artificial el plantel liderado por Didier Deschamps es el máximo candidato a ganar el Mundial 2026, pero además de los galos también hay otros favoritos que, a priori, llegarán lejos en el certamen.
En este sentido, la IA sostiene que “el camino hacia la final de Nueva York no será sencillo, y hay tres selecciones de enorme jerarquía que están llamadas a meterse en las instancias decisivas del torneo”. Los elencos apuntados por Gemini son:
- Argentina: el campeón defensor llega con la mística intacta y un grupo ultra competitivo. Aunque hay caras nuevas en el proceso de recambio, el gen competitivo de este plantel liderado por Scaloni y Messi y su capacidad para dominar los ritmos del partido los convierte en un rival durísimo en los duelos de eliminación directa, plantándose firmemente como candidatos a las semifinales.
- Brasil: con la mística de Ancelotti y varias estrellas latinas, Brasil es otro de los equipos que aspira a la corina, según Gemini. Con una renovación ofensiva indomable y un fútbol vertical adaptado al ritmo moderno, la Verdeamarela tiene las piezas individuales necesarias para romper cualquier defensa cerrada. Si logran mantener la solidez en el retroceso, explica la IA, su talento natural los llevará directo a los últimos días del torneo.
- Inglaterra: con un mediocampo creativo que envidia todo el planeta y delanteros letales, Gemini dice que Los Tres Leones tienen el rodaje y la espina clavada de torneos anteriores para transformarse en el máximo exponente europeo junto a los franceses.
Finalmente, la inteligencia artificial explica que el Mundial 2026 será una batalla de resistencia física y mental, pero que la combinación de jerarquía individual y la experiencia en escenarios de máxima presión posiciona a los franceses un escalón por encima para quedarse con el trofeo.