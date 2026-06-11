Ni Argentina ni España: quién será el campeón del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

mbappe francia Deschamps y Mbappé, los ganadores del Mundial 2026 según la inteligencia artificial.

Otras selecciones que serán protagonistas en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Está claro que para la inteligencia artificial el plantel liderado por Didier Deschamps es el máximo candidato a ganar el Mundial 2026, pero además de los galos también hay otros favoritos que, a priori, llegarán lejos en el certamen.

En este sentido, la IA sostiene que “el camino hacia la final de Nueva York no será sencillo, y hay tres selecciones de enorme jerarquía que están llamadas a meterse en las instancias decisivas del torneo”. Los elencos apuntados por Gemini son:

Argentina: el campeón defensor llega con la mística intacta y un grupo ultra competitivo. Aunque hay caras nuevas en el proceso de recambio, el gen competitivo de este plantel liderado por Scaloni y Messi y su capacidad para dominar los ritmos del partido los convierte en un rival durísimo en los duelos de eliminación directa, plantándose firmemente como candidatos a las semifinales.

Brasil: con la mística de Ancelotti y varias estrellas latinas, Brasil es otro de los equipos que aspira a la corina, según Gemini. Con una renovación ofensiva indomable y un fútbol vertical adaptado al ritmo moderno, la Verdeamarela tiene las piezas individuales necesarias para romper cualquier defensa cerrada. Si logran mantener la solidez en el retroceso, explica la IA, su talento natural los llevará directo a los últimos días del torneo.

Inglaterra: con un mediocampo creativo que envidia todo el planeta y delanteros letales, Gemini dice que Los Tres Leones tienen el rodaje y la espina clavada de torneos anteriores para transformarse en el máximo exponente europeo junto a los franceses.

messi qatar Lo dice la IA: Messi no ganará su segunda copa del mundo.

Finalmente, la inteligencia artificial explica que el Mundial 2026 será una batalla de resistencia física y mental, pero que la combinación de jerarquía individual y la experiencia en escenarios de máxima presión posiciona a los franceses un escalón por encima para quedarse con el trofeo.