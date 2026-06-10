Cómo será la inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca: los detalles de la ceremonia

Alejandro El Potrillo Fernández entonara el Himno Nacional Mexicano y encabezará la representación mexicana acompañado por Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin (junto a Ryan Castro), Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

La FIFA anuncia que será una experiencia 360 con pancartas con las banderas de los países participantes integradas con la tribuna y un homenaje a la cultura local con elementos tradicionales mexicanos.

Los ensayos generales revelaron el uso de una enorme estructura dorada en el centro del campo de juego acompañada de un show de drones y el estadio Azteca al ser el primero en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026) relizará homenajes especiales a Pelé y Maradona, quienes alcanzaron la gloria eterna en este mismo escenario.

México y Sudáfrica ponen en marcha el Mundial 2026

La selección de México se enfrentará este jueves con su par de Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, en el que será el partido inaugural del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

azteca 4 México será local en el Mundial por tercera vez.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México y se podrá seguir en vivo a través de Radio Nihuil, El Siete, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado es el brasilero Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo.

México llega a este encuentro con el objetivo de dejar atrás las decepcionantes últimas actuaciones que tuvo en Mundiales aunque sus mejores actuaciones en Mundiales se dieron justamente cuando le tocó ser local, ya que alcanzó los cuartos de final en México 1970 y 1986.

Sudáfrica, por su parte, aparece como la selección más débil del grupo y prueba de esto son sus últimos partidos, en los que no pudo derrotar a rivales flojos como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

Corea del Sur y República Checa juegan en Guadalajara

Más tarde, a las 23, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán en el otro partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El árbitro del encuentro, que se disputará en el Estadio Chivas de Guadalajara, será el egipcio Amin Mohamed Omar, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Mahmoud Ashour.