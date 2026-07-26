En el cierre de la primera fase del Federal A, San Martín y Argentino de Monte Maíz igualaron 1 a 1

En la siguiente jugada, la visita pudo anotar con un tiro libre ejecutado por Gabriel Sarmiento, pero Leonardo Rodríguez voló para mandar la pelota al córner.

Cali Rodríguez, gran responsable del empate del Chacarero. Foto: Prensa ACSM

Era un monólogo del equipo cordobés y San Martín no encontraba la forma de salir del acecho. A los 20’, Ignacio Blangetti escapó por derecha, pisó el área y definió al cuerpo del Cali Rodríguez, quien salió bien a achicar el tiro.

Y finalmente a los 26’, después de un dominio absoluto, los de Mazzola pudieron abrir el marcador: Sarmiento lanzó un buscapié al segundo palo, venció al portero del Chacarero, y encontró a Tejada, quien solo tuvo que empujarla para el 0-1 parcial.

Con la obligación de revertir la situación, el Albirrojo tuvo que cambiar el plan de juego y salir a generar acciones de riesgo. El empate casi llega a los 33’, cuando Joaquín León se encontró con la pelota en el área y definió cruzado, pero el arquero Bonet se lució y evitó la paridad.

Antes del cierre de una primera mitad entretenida, Exequiel Battistella conectó un centro que cayó desde la derecha y tuvo el empate, pero su cabezazo se fue por encima del travesaño.

Mauro Maidana, uno de los caudillos en el fondo del León. Foto: Prensa ACSM

En el complemento, Alejandro Abaurre movió el bancó y mandó a Agustín Ferro a la cancha, agregando a un delantero al ataque y quitando un volante de marca. El ingreso el ex Godoy Cruz obligó a la visita a resguardarse y cederle la iniciativa a San Martín.

El plan de juego ofensivo le dio resultado rápidamente al Chacarero, ya que a los 4 minutos encontró la paridad: León pisó el área por la derecha, enganchó y remató de zurda, convirtiendo un golazo que desató la euforia entre los presentes.

San Martín y Argentino de Monte Maíz empataron 1 a 1. Foto: Prensa ACSM

Argentino de Monte Maíz siguió jugando con cautela, apostando a la contra, y casi consigue el gol de la victoria en los pies de Sergio Romero, quien apiló jugadores chacareros y entrando al área definió de puntín al travesaño.

Por su parte, más allá de la amenaza del contragolpe, el Albirrojo siguió intentando por todas las vías para quedarse con la victoria. Aunque poco a poco el elenco cordobés se consolidó más y resultó imposible doblegar al bueno de Bonet.

Recién a los 28’, y de carambola, San Martín casi encuentra el 2 a 1 con un cabezazo de Valentino Caro que parecía controlada por el arquero visitante pero pegó en el horizontal.

El Albirrojo deberá esperar para conocer a sus rivales de la segunda fase. Foto: Prensa ACSM

Sobre el final , el recién ingresado Enzo Tejada pudo darle el triunfo al Chacarero, luego de una buena jugada por derecha que terminó con un remate de zurda que se marchó apenas afuera.

Luego del cierre de la primera fase del Federal A, San Martín deberá aguardar el sorteo y el fixture para conocer su hoja de ruta de cara al segundo ascenso a la Primera Nacional.

Felipe Rivarola estuvo bien custodiado por la defensa del equipo cordobés. Foto: Prensa ACSM

Síntesis del partido

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Iván Paz, Pedro Velazquez; Joaquín León, Exequiel Batistella; Franco Saucedo, Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Lautaro Coronas, Hugo Vera, Facundo Rosset, Ulises Perrig; Dante Zona, Leonardo López, Gabriel Sarmiento; Ignacio Blangetti, Sergio Romero, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola

Goles: PT: 26’ Jorge Tejada (A). ST: 4’ Joaquín León (SM)

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Mario Ejarque