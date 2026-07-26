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Torneo Federal A: Huracán Las Heras, FADEP y el Atlético San Martín cierran la primera fase

Huracán Las Heras y FADEP chocan a las 15 buscando un lugar en la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Atlético San Martín recibe a Argentino de Monte Maíz.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Huracán Las Heras y FADEP, los dos equipos mendocinos protagonizarán un choque clave para clasificar a la Zona Campeonato.

Huracán Las Heras y FADEP, los dos equipos mendocinos protagonizarán un choque clave para clasificar a la Zona Campeonato.

Este domingo se disputará la última fecha de la fase regular del Torneo Federal A, en una jornada clave. Huracán Las Heras y FADEP protagonizarán el choque de mendocinos, en la chance en de ingresar a la Zona Campeonato, donde hasta ahora no aseguraron su clasificación.

Mientras que el Atlético Club San Martín jugará en su estadio ante Argentino de Maíz, donde ya se confirmó que disputará la Zona Reválida.

Huracán Las Heras buscará ante FADEP en su estadio su pasaje a la Zona Campeonato.

Huracán Las Heras buscará ante FADEP en su estadio su pasaje a la Zona Campeonato.

Huracán Las Heras vs FADEP

Huracán Las Heras y FADEP, los dos equipos mendocinos se medirán desde las 15 en el estadio General San Martín, el cordobés Fernando Jesús Rekers será el juez que controlará las acciones del encuentro.

El Globo se ubica cuarto con 22 unidades y con un punto aseguraría la clasificación a la Zona Campeonato. FADEP que está quinto con 20 tiene la obligación de ganar, y si suma los tres puntos superaría a los lasherinos y clasificaría.

Qué equipos clasifican a la Zona Campeonato

En el grupo 3 de los mendocinos a la Zona Campeonato clasificán los primeros cuatro y el mejor quinto que es Juventud Antoniana de Salta que tiene 22. Es importante destacar que en los cuatro grupos, en la zona 1 compuesta por diez equipos clasifican los primeros cinco a la Zona Campeonato y las otras tres compuesta de nueve equipos, acceden los primeros cuatro y el mejor quinto. El resto de los equipos jugará la Reválida.

En esta última fecha se definirán las ubicaciones de los equipos en la tabla. En el grupo de los mendocinos, el líder es Cipolletti ya clasificado, que tendrá fecha libre.

Atlético San Martín jugará la Reválida

Atlético club San Martín cerrará la primera fase de local ante Argentino de Monte Maíz. El partido comenzará a las 15 y tendrá como árbitro al sanjuanino Emanuel Ejarque.

El Chacarero jugará la Reválida, hasta ahora, con Deportivo Rincón de los Sauces, Juventud Unida de San Luis y resta definir un equipo.

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