Godoy Cruz juega en el Feliciano Gambarte con Central Norte de Salta: hora y probables formaciones

Godoy Cruz se presentará este domingo ante Central Norte de Salta por la fecha 22 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz recibe a Central Norte de Salta, desde las 16.30, buscando mantener su invicto de local y ganar su quinto partido seguido en el Gambarte
Godoy Cruz se presentará este domingo ante Central Norte de Salta por la fecha 22 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.
El encuentro entre el Tomba y el Cuervo se jugará desde las 16.30 en el estadio Feliciano Gambarte, con el arbitraje de Lucas Cavallero, transmisión de Radio Nihuil y de LPF Play.
El Expreso buscará su segundo triunfo seguido y el quinto de local, condición en la que está invicto ya que le ganó a Racing de Córdoba (2-1), All Boys (4-0), Mitre (2-1) y viene de ganarle a Defensores de Belgrano por 1 a 0.
Godoy Cruz jugó 10 partidos en su estadio, ganó 6 y empató los otros 4.
En la tabla de posiciones, Godoy Cruz está 9no con 28 puntos, a solo uno de Madryn que cierra la zona de clasificación al Reducido. Con una victoria, si no gana el equipo patagónico se meterá en puestos de Reducido.
Pablo De Muner, entrenador del Tomba, acumula 9 partidos que dirigió ganó los cuatro de local, donde está invicto y perdió los cinco que dirigió de visitante. (Los Andes, , Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Central Norte de Salta y Ciudad de Bolívar).
Central Norte, conducido por Mario Sciaqua, viene de caer por 4 a 0 como visitante frente a Colón de Santa Fe por la fecha 20 y está penúltimo, en zona de descenso, con 19 puntos. Tiene pendiente su presentación ante Deportivo Morón de local.
En la primera rueda Central Norte le ganó a Godoy Cruz por 1 a 0 en Salta. Este encuentro fue por la 4ta fecha del certamen y se disputó el 21 de junio pasado.
Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Valentín Burgoa; Axel Rodríguez y Martín Pino . DT: Pablo De Muner.
Central Norte: Fabricio Hass, Mauricio Rosales, Agustín Lamosa, Elías Calderón, Maximiliano Padilla y Pedro Sanz; Tomás Castro, Maximiliano Rivero, Sergio Quiroga; Franco Vedoya y Francisco Borda. DT: Mario Sciaqua .