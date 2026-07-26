Godoy Cruz juega en el Feliciano Gambarte con Central Norte de Salta: hora y probables formaciones

Godoy Cruz jugó 10 partidos en su estadio, ganó 6 y empató los otros 4.

En la tabla de posiciones, Godoy Cruz está 9no con 28 puntos, a solo uno de Madryn que cierra la zona de clasificación al Reducido. Con una victoria, si no gana el equipo patagónico se meterá en puestos de Reducido.

Pablo De Muner, el DT del Tomba que dirigirá su décimo partido. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Pablo De Muner ganó 4 partidos de local y de visitante perdió los 5 que dirigió

Pablo De Muner, entrenador del Tomba, acumula 9 partidos que dirigió ganó los cuatro de local, donde está invicto y perdió los cinco que dirigió de visitante. (Los Andes, , Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Central Norte de Salta y Ciudad de Bolívar).

Así llega Central Norte

Central Norte, conducido por Mario Sciaqua, viene de caer por 4 a 0 como visitante frente a Colón de Santa Fe por la fecha 20 y está penúltimo, en zona de descenso, con 19 puntos. Tiene pendiente su presentación ante Deportivo Morón de local.

En la primera rueda Central Norte le ganó a Godoy Cruz por 1 a 0 en Salta. Este encuentro fue por la 4ta fecha del certamen y se disputó el 21 de junio pasado.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Benjamín Schamine, Valentín Burgoa; Axel Rodríguez y Martín Pino . DT: Pablo De Muner.

Central Norte: Fabricio Hass, Mauricio Rosales, Agustín Lamosa, Elías Calderón, Maximiliano Padilla y Pedro Sanz; Tomás Castro, Maximiliano Rivero, Sergio Quiroga; Franco Vedoya y Francisco Borda. DT: Mario Sciaqua .