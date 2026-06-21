Godoy Cruz enfrentó como visitante a Central Norte de Salta, por el encuentro pendiente de la 4ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y sumó su cuarta derrota consecutiva fuera de casa. El encuentro se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena, con el regular arbitraje de Ezequiel Billone.
Godoy Cruz sufrió frente a Central Norte de Salta su cuarta derrota consecutiva de visitante
Godoy Cruz fue derrotado 1 a 0 como visitante por Central Norte en el encuentro pendiente de la 4ª fecha de la Primera Nacional
Una distracción del arquero Roberto Ramírez permitió que los salteños sacaran una leve ventaja con el gol de Franco Vedoya, cuando el trámite era favorable al Tomba, que estrelló dos pelotazos en el travesaño antes del gol local.
A los 31' del primer tiempo abrió el marcador Franco Vedoya, de cabeza, para Central Norte. En el segundo tiempo, a los 70' se fue expulsado por doble amarilla Gil Romero en Godoy Cruz. Pedro Sanz, de Central Norte recibió la tarjeta roja directa a los 79', en dos fallos arbitrales.
El primer tiempo y la distracción fatal de Godoy Cruz
Desde el inicio fue el anfitrión el que tomó el control de la pelota y salió a hacer presión alta, manteniendo a Godoy Cruz abroquelado en defensa y esperando recuperar para meter alguna contra.
Los salteños merodearon el arco tombino, con buenas acciones de Francisco Borda y metiendo peligro de pelota parada -corners-.
Sin embargo tras los 10 minutos iniciales se animó Godoy Cruz y comenzó a llegar al campo rival.
A los 11' se produjo la jugada de gol más clara. Corrida de Martín Pino por derecha, la pica sobre el arquero, adelantado, y éste en una gran voltereta la pudo manotear fuera del arco. pero el rebote le quedó a Nahuel Ulariaga, que metió el pelotazo, y este dio en el travesaño.
El once mendocino se adueño del control, comenzó a imponerse en el mediocampo y el que comenzó a usar la contra como argumento fue el local, con el peligroso Francisco Borda.
A los 26 minutos otro ataque peligroso de Godoy Cruz, con apertura de Pozzo, para Pino, centro para Ulariaga, y nuevamente el remate directo del delantero dio en el travesaño.
► GOL DE CENTAL NORTE: Pasada la media hora de juego, llega la gran sorpresa. Ofensiva de Central Norte, con un pelotazo lejano y cruzado de derecha a izquierda de Moravec, parecía que se iba, Ramírez la fue a buscar arriba y decidió dejarla salir, pero detrás apareció por el segundo palo Vedoya, que cabeceó desde un ángulo cerradísimo y anoto el gol, el primero del encuentro.
En los cuatro minutos posteriores, el local generó tres situaciones de gol más, ante un aturdido Godoy Cruz.
El complemento
El reinicio del partido en Salta mostró a un Tomba motivado para buscar el empate, mientras que la actitud del local fue especulativa, jugando con los nervios del rival, y dejando que corra el tiempo. En una refriega en el medio campo, el volante central Gastón Gil Romero (55') se ganó la tarjeta amarilla.
A los 63' Pablo de Muner realizó dos cambios en El Expreso. Ingresaron Martínez y Guerrero, por Morán y Andrada, respectivamente.
El trámite del complemento fue friccionado y peleado en el medio campo en los primeros minutos.
El ingresado juvenil Antonio Guerrero toma la iniciativa, se manda por el carril izquierdo, se le cuelga de la camiseta el marcador, escapó, y en el borde del área lo tocan abajo y se va al piso. El árbitro sanciona saque de arco, y varios jugadores de Godoy Cruz se fueron a protestar, y entre ellos estaba Gil Romero, que se ganó la segunda amarilla y la expulsión a los 70'.
De pelota parada llegó la situación más peligrosa de la ofensiva del Tomba. Tiro libre indirecto, con centro del ingresado Alberti Arce, que remata en el área chica, y lo tapa el arquero. La pelota quedó viva, y sobre el segundo palo cabeceó Arce, pero muy débil y desde un ángulo cerrado.
Godoy Cruz volvió a meter peligro en el arco salteño, con Pino, que se desmarcó pero le quedó incómoda la posición y remató desviado.
A los 79' se fue expulsado con roja directa el defensor Pedro Sanz por una falta desde atrás y ambos conjuntos quedan con 10 jugadores.
Godoy Cruz buscó con intensidad, con pelotazos de Julián Alberti, de pelota parada y algún disparo de media distancia, y las entradas de Pino y corajeadas de Guerrero.
De esta forma El Expreso sumó su cuarta derrota consecutiva como visitante. Suma 25 puntos y quedó fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda en la Zona A, superado por Estudiantes de Caseros, con 26 unidades.
El próximo encuentro de los dirigidos por Pablo de Muner será el sábado 4 de julio, visitando a Ciudad de Bolívar por la fecha 19ª de la Primera Nacional.
Síntesis del partido Central Norte vs. Godoy Cruz
Torneo Primera Nacional -Fecha 4ª (postergada)- Zona A
Estadio: Padre Martearena (Salta)
Árbitro: Ezequiel Billone
Central Norte (1): Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Elías Calderón, Maximiliano Padilla, Pedro Sanz; Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Matias Villarreal, Franco Vedoya; Tiago Taobas, y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua. Ingresaron: Leonardo Felissia, Kevin Isa Luna, Joaquin Mateo, Julián López, y Gianluca Mancuso.
Godoy Cruz (0): Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Juan Andrada, Brian Orosco; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Pablo de Muner. Ingresaron: Antonio Guerrero, Santiago Martínez, Axel Rodríguez y Julián Alberti.
Gol: Franco Vedoya (31')
Amarillas: Antonio Guerrero (GC); Maximiliano Padilla, Francisco Borda y Matías Moravec (CN).
Expulsados: Gil Romero (GC), a los 70', por doble amarilla; y Pedro Sanz (CN), a los 80' (roja directa).