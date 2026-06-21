Godoy Cruz sufrió frente a Central Norte de Salta su cuarta derrota consecutiva de visitante

El primer tiempo y la distracción fatal de Godoy Cruz

Desde el inicio fue el anfitrión el que tomó el control de la pelota y salió a hacer presión alta, manteniendo a Godoy Cruz abroquelado en defensa y esperando recuperar para meter alguna contra.

Los salteños merodearon el arco tombino, con buenas acciones de Francisco Borda y metiendo peligro de pelota parada -corners-.

Sin embargo tras los 10 minutos iniciales se animó Godoy Cruz y comenzó a llegar al campo rival.

A los 11' se produjo la jugada de gol más clara. Corrida de Martín Pino por derecha, la pica sobre el arquero, adelantado, y éste en una gran voltereta la pudo manotear fuera del arco. pero el rebote le quedó a Nahuel Ulariaga, que metió el pelotazo, y este dio en el travesaño.

El once mendocino se adueño del control, comenzó a imponerse en el mediocampo y el que comenzó a usar la contra como argumento fue el local, con el peligroso Francisco Borda.

A los 26 minutos otro ataque peligroso de Godoy Cruz, con apertura de Pozzo, para Pino, centro para Ulariaga, y nuevamente el remate directo del delantero dio en el travesaño.

► GOL DE CENTAL NORTE: Pasada la media hora de juego, llega la gran sorpresa. Ofensiva de Central Norte, con un pelotazo lejano y cruzado de derecha a izquierda de Moravec, parecía que se iba, Ramírez la fue a buscar arriba y decidió dejarla salir, pero detrás apareció por el segundo palo Vedoya, que cabeceó desde un ángulo cerradísimo y anoto el gol, el primero del encuentro.

En los cuatro minutos posteriores, el local generó tres situaciones de gol más, ante un aturdido Godoy Cruz.

Gil Romero y Arce traban el intento de Borda.

El complemento

El reinicio del partido en Salta mostró a un Tomba motivado para buscar el empate, mientras que la actitud del local fue especulativa, jugando con los nervios del rival, y dejando que corra el tiempo. En una refriega en el medio campo, el volante central Gastón Gil Romero (55') se ganó la tarjeta amarilla.

A los 63' Pablo de Muner realizó dos cambios en El Expreso. Ingresaron Martínez y Guerrero, por Morán y Andrada, respectivamente.

El trámite del complemento fue friccionado y peleado en el medio campo en los primeros minutos.

"Gastón Gil Romero"



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El ingresado juvenil Antonio Guerrero toma la iniciativa, se manda por el carril izquierdo, se le cuelga de la camiseta el marcador, escapó, y en el borde del área lo tocan abajo y se va al piso. El árbitro sanciona saque de arco, y varios jugadores de Godoy Cruz se fueron a protestar, y entre ellos estaba Gil Romero, que se ganó la segunda amarilla y la expulsión a los 70'.

De pelota parada llegó la situación más peligrosa de la ofensiva del Tomba. Tiro libre indirecto, con centro del ingresado Alberti Arce, que remata en el área chica, y lo tapa el arquero. La pelota quedó viva, y sobre el segundo palo cabeceó Arce, pero muy débil y desde un ángulo cerrado.

Godoy Cruz volvió a meter peligro en el arco salteño, con Pino, que se desmarcó pero le quedó incómoda la posición y remató desviado.

A los 79' se fue expulsado con roja directa el defensor Pedro Sanz por una falta desde atrás y ambos conjuntos quedan con 10 jugadores.

"Pedro Sanz"



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Godoy Cruz buscó con intensidad, con pelotazos de Julián Alberti, de pelota parada y algún disparo de media distancia, y las entradas de Pino y corajeadas de Guerrero.

De esta forma El Expreso sumó su cuarta derrota consecutiva como visitante. Suma 25 puntos y quedó fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda en la Zona A, superado por Estudiantes de Caseros, con 26 unidades.

El próximo encuentro de los dirigidos por Pablo de Muner será el sábado 4 de julio, visitando a Ciudad de Bolívar por la fecha 19ª de la Primera Nacional.

Síntesis del partido Central Norte vs. Godoy Cruz

Torneo Primera Nacional -Fecha 4ª (postergada)- Zona A

Estadio: Padre Martearena (Salta)

Árbitro: Ezequiel Billone

Central Norte (1): Enzo Vázquez; Agustín Lamosa, Elías Calderón, Maximiliano Padilla, Pedro Sanz; Matías Moravec, Maximiliano Ribero, Matias Villarreal, Franco Vedoya; Tiago Taobas, y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua. Ingresaron: Leonardo Felissia, Kevin Isa Luna, Joaquin Mateo, Julián López, y Gianluca Mancuso.

Godoy Cruz (0): Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Juan Andrada, Brian Orosco; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Pablo de Muner. Ingresaron: Antonio Guerrero, Santiago Martínez, Axel Rodríguez y Julián Alberti.

Gol: Franco Vedoya (31')

Amarillas: Antonio Guerrero (GC); Maximiliano Padilla, Francisco Borda y Matías Moravec (CN).

Expulsados: Gil Romero (GC), a los 70', por doble amarilla; y Pedro Sanz (CN), a los 80' (roja directa).