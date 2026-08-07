Desafío matemático: ¿cuánto es (3.000 x 6 + 12.000) ÷ (4 + 1)?

La regla que sí o sí debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

Paso 1: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Paso 2: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Paso 3: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Paso 4: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Siguiendo este orden se llega al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente difíciles se volverán fáciles. ¿Cuánto es (3.000 x 6 + 12.000) ÷ (4 + 1)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.

a) (3.000 x 6 + 12.000) ÷ (4 + 1)

b) (18.000 + 12.000) ÷ (5)

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.

c) 30.000 ÷ 5

d) Resultado final: 6.000

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Alcanzar el resultado correcto en esta clase de desafío matemático hace que las personas que se atreven a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. De esta forma se crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Alimentá tu cerebro con un desafío matemático.

Solucionar en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.