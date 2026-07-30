Cada desafío matemático y los acertijos lógicos se han convertido en el pasatiempo favorito de mucha gente. No es para menos: son breves, estimulantes y nos permiten poner a prueba nuestra agilidad mental en cuestión de segundos. Hoy te ofrecemos un enigma que está poniendo a prueba a miles de usuarios. A primera vista parece sencillo, pero requiere observar con detenimiento y pensar "de manera diferente" para encontrar el patrón oculto.
Desafío matemático viral: ¿sos capaz de resolver este acertijo?
Un buen desafío matemático para poner a trabajar tus neuronas en el cerebro. ¿Te animás a solucionarlo?
Observá la imagen una vez más. Verás un conjunto de líneas azules que se cruzan en un punto central, formando una especie de asterisco o rueda. En los extremos de estas líneas hay números escritos sobre un papel rayado. Los números son: 6; 7; 8; 9; 12; 21; 32 y, finalmente, un signo de interrogación (?).
¿Te animás a encontrar el número que debe ir en el lugar del signo de interrogación. No hay trampas, solo pura lógica y aritmética básica. Tomate un minuto, respira hondo y analiza la disposición de los números antes de seguir leyendo para encontrar la solución. ¿Lo tenés? ¡busquemos la solución!
Desafío matemático: qué número que debería ir en el "?"
Para resolver este desafío matemático, debemos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de mirar el perímetro, debemos mirar a través del centro. La clave está en la relación que existe entre los números que se encuentran en los extremos opuestos de la misma línea azul.
Analicemos cada par de números opuestos:
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La línea vertical (Arriba - Abajo): en el extremo superior tenemos el 6, y en el extremo inferior tenemos el 12. Si buscamos la relación matemática más directa, vemos que 6 x 2 = 12.
La línea horizontal (Derecha - Izquierda): en el extremo derecho está el 8, y en el izquierdo está el 32. Aquí, la relación es 8 x 4 = 32.
La primera línea diagonal (Inferior Izquierda - Superior Derecha): en la parte inferior izquierda tenemos el 21, y en la superior derecha el 7. En este caso, si multiplicamos el número más pequeño por 3, obtenemos el más grande: 7 x 3 = 21.
La segunda línea diagonal (Superior Izquierda - Inferior Derecha): aquí es donde se encuentra nuestro enigma. Tenemos el signo de interrogación (?) en la superior izquierda y el 9 en la inferior derecha.
Si recopilamos las relaciones que hemos encontrado entre los números opuestos (siempre multiplicando el número "base" más pequeño o el que está en una posición específica):
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Par 1 (Vertical): 6 x 2 = 12.
Par 2 (Horizontal): 8 x 4 = 32.
Par 3 (Diagonal 1): 7 x 3 = 21.
¡Ya tenemos el patrón! la relación entre los números opuestos es una multiplicación, pero el multiplicador no es el mismo para todas las líneas. Si ordenamos los multiplicadores que hemos usado, vemos una secuencia clara: 2, 3, 4...
Para encontrar el número que falta en la última línea diagonal, debemos seguir esta secuencia lógica. El siguiente multiplicador debe ser el 5.
Por lo tanto, la operación que resuelve el acertijo es:
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9 x 5 = ?
Desafío matemático: la solución
La multiplicación de 9 x 5 es igual a 45.
Por lo tanto, el número lógico que falta en la secuencia y debe reemplazar el signo de interrogación es el 45.
En pocas palabras
- Desafío viral: Un acertijo lógico-matemático en forma de rueda pone a prueba la agilidad mental.
- Resolución: La clave está en la relación opuesta de los números en cada línea, multiplicando por secuencias crecientes (2, 3, 4, 5).
- Solución: El número faltante en el signo de interrogación es 45, resultado de 9 x 5.