Desafío matemático viral: ¿sos capaz de resolver este acertijo?

Desafío matemático: qué número que debería ir en el "?"

Para resolver este desafío matemático, debemos cambiar nuestra perspectiva. En lugar de mirar el perímetro, debemos mirar a través del centro. La clave está en la relación que existe entre los números que se encuentran en los extremos opuestos de la misma línea azul.

Analicemos cada par de números opuestos:

La línea vertical (Arriba - Abajo): en el extremo superior tenemos el 6 , y en el extremo inferior tenemos el 12 . Si buscamos la relación matemática más directa, vemos que 6 x 2 = 12.

La línea horizontal (Derecha - Izquierda): en el extremo derecho está el 8 , y en el izquierdo está el 32 . Aquí, la relación es 8 x 4 = 32.

La primera línea diagonal (Inferior Izquierda - Superior Derecha): en la parte inferior izquierda tenemos el 21 , y en la superior derecha el 7 . En este caso, si multiplicamos el número más pequeño por 3, obtenemos el más grande: 7 x 3 = 21.

La segunda línea diagonal (Superior Izquierda - Inferior Derecha): aquí es donde se encuentra nuestro enigma. Tenemos el signo de interrogación (?) en la superior izquierda y el 9 en la inferior derecha.

¡A pensar con este desafío matemático!

Si recopilamos las relaciones que hemos encontrado entre los números opuestos (siempre multiplicando el número "base" más pequeño o el que está en una posición específica):

Par 1 (Vertical): 6 x 2 = 12.

Par 2 (Horizontal): 8 x 4 = 32.

Par 3 (Diagonal 1): 7 x 3 = 21.

¡Ya tenemos el patrón! la relación entre los números opuestos es una multiplicación, pero el multiplicador no es el mismo para todas las líneas. Si ordenamos los multiplicadores que hemos usado, vemos una secuencia clara: 2, 3, 4...

Para encontrar el número que falta en la última línea diagonal, debemos seguir esta secuencia lógica. El siguiente multiplicador debe ser el 5.

Por lo tanto, la operación que resuelve el acertijo es:

9 x 5 = ?

Desafío matemático: la solución

La multiplicación de 9 x 5 es igual a 45.

Por lo tanto, el número lógico que falta en la secuencia y debe reemplazar el signo de interrogación es el 45.