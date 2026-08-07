¿Amante de las mascotas? Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega a cambio de cuidar gatos

¿Sos amante de las mascotas? Si la respuesta es afirmativa, prestá atención. Porque vivir en medio del Mediterráneo, con playas de agua cristalina y casa gratis, dejó de ser un sueño inalcanzable. El refugio Syros Cats lanzó una búsqueda internacional de voluntarios para radicarse sin costo de alquiler en la paradisíaca isla de Siros, en Grecia, a cambio de colaborar con la asistencia de gatos rescatados de la calle.
En cuanto al trabajo en sí, las autoridades informaron que la iniciativa, respaldada con alojamiento en una propiedad facilitada por ellos mismos, combina una jornada laboral reducida de 5 horas diarias con tiempo libre suficiente para recorrer un entorno tranquilo y poco masificado.
Alojamiento gratis, tareas en Syros Cats y requisitos para viajar a la isla de Grecia
Es bueno resaltar que el programa de voluntariado está pensado para garantizar el bienestar animal y contempla los siguientes beneficios para los seleccionados:
- Hospedaje sin costo y desayuno diario incluido.
- Jornada de 5 horas de labor diaria y un día libre semanal.
- Tiempo libre para disfrutar de la isla y sus playas.
- Sin sueldo: la organización no abona salario monetario, por lo que cada asistente debe cubrir sus gastos personales extra.
Entre las responsabilidades cotidianas se encuentran alimentar a los gatos, cambiar su agua, limpiar los espacios del refugio y administrar medicaciones básicas.
Para postularse es necesario ser mayor de edad, contar con un nivel de inglés básico o intermedio, poseer una condición física adecuada para las tareas, sentir afinidad por la convivencia con gatos y comprometerse a cumplir el período pactado.
Además, los interesados deben revisar las exigencias migratorias de ingreso a Grecia según su país de origen.
Para los que estésn verdaderamente interesados, la convocatoria oficial abrirá en septiembre para cubrir las vacantes de la temporada 2027. Las solicitudes deberán completarse mediante un formulario en el sitio web de Syros Cats, donde se evaluará la experiencia previa en el manejo de animales. Dado el alto interés que despierta la propuesta, los cupos suelen agotarse rápidamente.
En pocas palabras
- Buscan voluntarios: refugio en la isla griega de Siros ofrece alojamiento y desayuno a cambio de cuidado de gatos.
- Condiciones de trabajo: se requieren 5 horas diarias de labor, cubriendo gastos personales, con tiempo libre para disfrutar la isla.
- Inscripciones: la convocatoria oficial para la temporada 2027 abrirá en septiembre a través del sitio web de Syros Cats.