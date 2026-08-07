¿Amante de las mascotas? Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega a cambio de cuidar gatos

Hospedaje sin costo y desayuno diario incluido.

y desayuno diario incluido. Jornada de 5 horas de labor diaria y un día libre semanal.

y un día libre semanal. Tiempo libre para disfrutar de la isla y sus playas.

para disfrutar de la isla y sus playas. Sin sueldo: la organización no abona salario monetario, por lo que cada asistente debe cubrir sus gastos personales extra.

Entre las responsabilidades cotidianas se encuentran alimentar a los gatos, cambiar su agua, limpiar los espacios del refugio y administrar medicaciones básicas.

Proteger gatos, la propuesta en Grecia que llamó la atención de las audiencias. Imagen ilustrativa.

Para postularse es necesario ser mayor de edad, contar con un nivel de inglés básico o intermedio, poseer una condición física adecuada para las tareas, sentir afinidad por la convivencia con gatos y comprometerse a cumplir el período pactado.

Además, los interesados deben revisar las exigencias migratorias de ingreso a Grecia según su país de origen.

Para los que estésn verdaderamente interesados, la convocatoria oficial abrirá en septiembre para cubrir las vacantes de la temporada 2027. Las solicitudes deberán completarse mediante un formulario en el sitio web de Syros Cats, donde se evaluará la experiencia previa en el manejo de animales. Dado el alto interés que despierta la propuesta, los cupos suelen agotarse rápidamente.