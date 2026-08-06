Venden una isla por el precio de un departamento: es un paraíso pero con letra chica

Sin embargo, el bajo precio tiene una explicación. Gran parte de esta isla está catalogada como bosque privado y forma parte de la red europea Natura 2000, por lo que cualquier proyecto de construcción, desmonte o desarrollo turístico está sujeto a estrictas restricciones ambientales e incluso podría requerir un decreto presidencial del Estado griego. En la práctica, solo se permiten actividades agrícolas, ganaderas e infraestructuras muy limitadas.

Otro problema que presenta la isla

A ello se suman importantes problemas legales. De acuerdo con los documentos de la subasta la propiedad acumula hipotecas, reclamaciones de acreedores, disputas judiciales y deudas vinculadas al Estado griego que superan los 20 millones de euros. Por ello, quien resulte ganador de la subasta no solo adquirirá una isla privada, sino también un complejo entramado de obligaciones

Actualmente, la isla volverá a subasta el 13 de noviembre, el proceso de subasta responde a un embargo solicitado por tres acreedores de Quíos, que cuentan con una orden ejecutiva desde 2015. El embargo se ha establecido por un importe de 60.000 euros, aunque esto forma parte de una deuda mayor vinculada a la propiedad.