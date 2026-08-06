Venden una isla por el precio de un departamento: es un paraíso pero con letra chica

Su anuncio en internet presenta a esta isla como "una de las oportunidades inmobiliarias más notables e inusuales de Europa" y, a primera vista, parece una posibilidad única que da más ganancia que perdidas.
Se trata de la isla de Makri, ubicada en el archipiélago de las Equínades, en el mar Jónico, tiene unas 98 hectáreas de superficie deshabitada y saldrá a subasta en noviembre de 2026 con un precio inicial de 247.000 euros.
¿Por qué el precio de esta isla es tan bajo?
La cifra contrasta con los ocho millones de euros que llegó a valer cuando fue promocionada como un posible destino para un complejo turístico de lujo. La isla fue adquirida en 1991 por el empresario griego Stefanos Liovaros y actualmente se encuentra bajo administración concursal debido a un complejo proceso judicial y financiero. Entre sus vecinos más conocidos figura el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, cuya familia posee varias islas privadas en la misma región del mar Jónico.
Sin embargo, el bajo precio tiene una explicación. Gran parte de esta isla está catalogada como bosque privado y forma parte de la red europea Natura 2000, por lo que cualquier proyecto de construcción, desmonte o desarrollo turístico está sujeto a estrictas restricciones ambientales e incluso podría requerir un decreto presidencial del Estado griego. En la práctica, solo se permiten actividades agrícolas, ganaderas e infraestructuras muy limitadas.
Otro problema que presenta la isla
A ello se suman importantes problemas legales. De acuerdo con los documentos de la subasta la propiedad acumula hipotecas, reclamaciones de acreedores, disputas judiciales y deudas vinculadas al Estado griego que superan los 20 millones de euros. Por ello, quien resulte ganador de la subasta no solo adquirirá una isla privada, sino también un complejo entramado de obligaciones
Actualmente, la isla volverá a subasta el 13 de noviembre, el proceso de subasta responde a un embargo solicitado por tres acreedores de Quíos, que cuentan con una orden ejecutiva desde 2015. El embargo se ha establecido por un importe de 60.000 euros, aunque esto forma parte de una deuda mayor vinculada a la propiedad.
En pocas palabras
- Isla griega en oferta: Se vende la isla Makri en el mar Jónico por 247.000 euros.
- Restricciones y deudas: Posee estrictas normativas ambientales y deudas que superan los 20 millones de euros.
- Subasta con letra chica: El bajo precio se debe a limitaciones de construcción y litigios legales complejos.