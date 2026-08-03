Pusieron cientos de aves de plástico en una isla y lograron que una especie volviera a construir sus nidos

Finalmente, colocaron pequeños espejos cerca de los señuelos para que, si un ave real aterrizaba, pudiera ver su propio reflejo en movimiento y creyera que la "comunidad" estaba activa. El engaño fue un éxito. Las cámaras trampa del refugio capturaron cómo las aves migratorias descendían al escuchar los cantos, interactuaban con los muñecos de plástico y finalmente comenzaban a construir nidos reales y poner huevos junto a ellos.

Usaron aves de plástico en una isla y lograron lo impensado

El método utilizado en esta isla demostró ser tan eficiente que los biólogos ampliaron el uso de estos altavoces para atraer a otras especies vulnerables. Este trabajo dio un fruto histórico cuando se confirmó el hallazgo del primer huevo de pampero de Audubon (Puffinus lherminieri) depositado justo al lado de uno de los altavoces de atracción social.

El 21 de febrero de 2023, en la base de uno de los altavoces de atracción social ubicados en el suroeste de la isla, fue encontrado el huevo. Posteriormente, el Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsoniano confirmó genéticamente que pertenecía a esa especie.

En 2026, la técnica de atracción social mediante aves falsas y altavoces se encuentra plenamente consolidada y activa en numerosos proyectos de conservación alrededor del mundo.