Pusieron cientos de aves de plástico en una isla y lograron que una especie volviera a construir sus nidos

Tras erradicar por completo las plagas de ratas y cabras que devoraban los nidos, los científicos se enfrentaron a un nuevo desafío en la isla Desecheo, un refugio de vida silvestre ubicado en Puerto Rico.
En esta isla, la gaviota monja (o charrán embozado) no regresaba a reproducirse porque las aves jóvenes asumían que un lugar vacío era peligroso. Creían que, si no había ejemplares de su especie, era porque las ratas habían acabado con sus huevos.
Pusieron aves falsas y altavoces en una isla para engañar a otras aves
Para revertir esta situación, los científicos fabricaron y pintaron a mano modelos de plástico idénticos a las gaviotas adultas y los distribuyeron por el suelo de las isla en posiciones similares a las de anidación. Luego instalaron altavoces camuflados alimentados por paneles solares. Estos equipos reproducían grabaciones del bullicio real de una colonia durante las 24 horas del día.
Finalmente, colocaron pequeños espejos cerca de los señuelos para que, si un ave real aterrizaba, pudiera ver su propio reflejo en movimiento y creyera que la "comunidad" estaba activa. El engaño fue un éxito. Las cámaras trampa del refugio capturaron cómo las aves migratorias descendían al escuchar los cantos, interactuaban con los muñecos de plástico y finalmente comenzaban a construir nidos reales y poner huevos junto a ellos.
Usaron aves de plástico en una isla y lograron lo impensado
El método utilizado en esta isla demostró ser tan eficiente que los biólogos ampliaron el uso de estos altavoces para atraer a otras especies vulnerables. Este trabajo dio un fruto histórico cuando se confirmó el hallazgo del primer huevo de pampero de Audubon (Puffinus lherminieri) depositado justo al lado de uno de los altavoces de atracción social.
El 21 de febrero de 2023, en la base de uno de los altavoces de atracción social ubicados en el suroeste de la isla, fue encontrado el huevo. Posteriormente, el Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsoniano confirmó genéticamente que pertenecía a esa especie.
En 2026, la técnica de atracción social mediante aves falsas y altavoces se encuentra plenamente consolidada y activa en numerosos proyectos de conservación alrededor del mundo.
En pocas palabras
- Aves de plástico: Señuelos y sonidos lograron que una especie regrese a construir nidos en la Isla Desecheo.
- Éxito científico: La técnica de atracción social permitió el hallazgo del primer huevo de pampero de Audubon.
- Conservación global: El método se aplica en varios proyectos de conservación a nivel mundial desde 2026.