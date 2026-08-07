En 1990 esta isla era sólo una roca sin gracia: hoy es el lugar más superpoblado del planeta Tierra y disputado por dos países

Hasta inicios de la década de 1990, la isla de Migingo era apenas un pequeño peñasco deshabitado cubierto de vegetación, habitado únicamente por aves y serpientes. Todo cambió cuando los primeros pescadores llegaron a sus costas y descubrieron un verdadero tesoro de la acuicultura.
Las profundas aguas que rodean la isla eran un enorme santuario de perca del Nilo, un pez gigante de gran valor comercial. La posibilidad de obtener ingresos rápidos atrajo a cientos de pescadores provenientes de Kenia, Uganda y Tanzania, quienes comenzaron a instalarse en este diminuto territorio perdido en medio del lago Victoria.
La isla que es un hervidero de gente y tensión: el caso de Migingo
Con apenas unos 2.000 metros cuadrados de superficie, Migingo se convirtió en una de las islas habitadas más densamente pobladas del planeta Tierra. Más de quinientas personas viven hacinadas entre construcciones de chapa metálica, estrechos pasillos y una constante sensación de tensión por la falta de espacio y los conflictos territoriales. La vida en esta isla está marcada por condiciones extremas. Las tormentas repentinas del lago Victoria, la presencia de hipopótamos y cocodrilos, además de las enfermedades transmitidas por mosquitos, forman parte de los riesgos cotidianos de una población que depende casi por completo de la pesca.
La pequeña roca emerge en el lago Victoria, el más grande de África, y pasó de ser un lugar deshabitado a convertirse en uno de los asentamientos humanos más extremos del mundo. A comienzos de los años 2000, el crecimiento de la comunidad pesquera aceleró la llegada de familias, comerciantes y trabajadores de distintos países africanos. Con el paso del tiempo, las viviendas comenzaron a levantarse unas sobre otras y prácticamente desaparecieron los espacios libres para circular.
Una isla superpoblada y difícil de habitar
A pesar de sus dificultades, la isla también funciona como un pequeño centro comercial en medio del lago. Sus estrechos caminos albergan bares, restaurantes, peluquerías y alojamientos improvisados para pescadores y comerciantes que llegan desde distintas regiones.
Pero detrás de esta actividad económica existe una disputa territorial que lleva años enfrentando a Kenia y Uganda. La frontera entre ambos países dentro del lago Victoria fue establecida en 1926 mediante la Orden del Consejo de la Colonia y el Protectorado de Kenia (Límites). Según diversos análisis geográficos, las coordenadas establecidas en ese documento ubican a Migingo dentro del territorio keniano.
Uganda comenzó a reclamar la soberanía sobre la isla en 2004, aunque expertos como el jurista keniano Alila sostienen que Migingo nunca fue considerada terra nullius (tierra de nadie) y, por lo tanto, no podía ser ocupada unilateralmente por otro país. Además, señalan que Kenia nunca cedió oficialmente la isla a Uganda.
La disputa continúa afectando especialmente a los pescadores kenianos, quienes denuncian confiscaciones de embarcaciones, redes y capturas, así como detenciones en territorio ugandés, pese a que defienden que las aguas alrededor de Migingo pertenecen a Kenia.
En pocas palabras
- Isla Migingo: De roca sin gracia a superpoblada y disputada por dos países.
- Riqueza ictícola: La perca del Nilo atrajo pescadores, convirtiendo la isla en un hervidero humano.
- Disputa territorial: Kenia y Uganda reclaman soberanía sobre este pequeño y conflictivo territorio.