En 1990 esta isla era sólo una roca sin gracia: hoy es el lugar más superpoblado del planeta Tierra y disputado por dos países

La pequeña roca emerge en el lago Victoria, el más grande de África, y pasó de ser un lugar deshabitado a convertirse en uno de los asentamientos humanos más extremos del mundo. A comienzos de los años 2000, el crecimiento de la comunidad pesquera aceleró la llegada de familias, comerciantes y trabajadores de distintos países africanos. Con el paso del tiempo, las viviendas comenzaron a levantarse unas sobre otras y prácticamente desaparecieron los espacios libres para circular.

Una isla superpoblada y difícil de habitar

A pesar de sus dificultades, la isla también funciona como un pequeño centro comercial en medio del lago. Sus estrechos caminos albergan bares, restaurantes, peluquerías y alojamientos improvisados para pescadores y comerciantes que llegan desde distintas regiones.

Pero detrás de esta actividad económica existe una disputa territorial que lleva años enfrentando a Kenia y Uganda. La frontera entre ambos países dentro del lago Victoria fue establecida en 1926 mediante la Orden del Consejo de la Colonia y el Protectorado de Kenia (Límites). Según diversos análisis geográficos, las coordenadas establecidas en ese documento ubican a Migingo dentro del territorio keniano.

Uganda comenzó a reclamar la soberanía sobre la isla en 2004, aunque expertos como el jurista keniano Alila sostienen que Migingo nunca fue considerada terra nullius (tierra de nadie) y, por lo tanto, no podía ser ocupada unilateralmente por otro país. Además, señalan que Kenia nunca cedió oficialmente la isla a Uganda.

La disputa continúa afectando especialmente a los pescadores kenianos, quienes denuncian confiscaciones de embarcaciones, redes y capturas, así como detenciones en territorio ugandés, pese a que defienden que las aguas alrededor de Migingo pertenecen a Kenia.