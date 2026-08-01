Nuevo desafío matemático para tu cerebro: hallá el valor de X

suma, pasa restando.

resta, pasa sumando.

divide, pasa multiplicando.

multiplica, pasa dividiendo.

es potencia, pasa a raíz.

es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La resta pasa a suma): El -4.000 se mueve al lado derecho del = como +4.000. Entonces 6.000.X = 14.000 + 4.000, por lo que queda 6.000.X = 18.000

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 6.000 que está multiplicando (lo marca el punto) a la X (si no hay ningún signo matemático se considera multiplicación) se mueve al lado derecho del = dividiendo. X = 18.000 ÷ 6.000

Paso 3, resultado final: X = 3

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Lograr el resultado correcto en esta clase de desafío matemático hace que las personas que se animan a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. Esto crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Siempre viene bien un desafío matemático para tu cerebro. Imagen generada con IA.

Alcanzar la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.