Pablo De Muner realizará al menos una variante en Godoy Cruz para enfrentar a Central Norte

El Tomba viene de perder ante Almirante Brown en Isidro Casanova y buscará volver a sumar de a tres. Desde la llegada de De Muner, el Expreso no ha obtenido triunfos fuera del Feliciano Gambarte.

Pablo De Muner piensa en el once para enfrentar a Central Norte de Salta

Para medirse ante Central Norte, Godoy Cruz tendrá una variante obligada debido a que Vicente Poggi llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría en el mediocampo Juan Andrada.