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Pablo De Muner realizará al menos una variante en Godoy Cruz para enfrentar a Central Norte

Godoy Cruz se medirá ante Central Norte de Salta el próximo domingo por la cuarta fecha de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Pablo De Muner piensa en el once de Godoy Cruz para enfrentar a Central Norte de Salta. 

Pablo De Muner piensa en el once de Godoy Cruz para enfrentar a Central Norte de Salta. 

Foto: Axel Lloret/UNO

Godoy Cruz cerrará la primera rueda ante Central Norte, en Salta, este domingo por la suspendida cuarta fecha de la Primera Nacional. En su segundo compromiso --de una expedición de tres- en condición de visitante, el Tomba tendrá al menos una variante en el once de Pablo De Muner.

El Tomba viene de perder ante Almirante Brown en Isidro Casanova y buscará volver a sumar de a tres. Desde la llegada de De Muner, el Expreso no ha obtenido triunfos fuera del Feliciano Gambarte.

Pablo De Muner piensa en el once para enfrentar a Central Norte de Salta

Para medirse ante Central Norte, Godoy Cruz tendrá una variante obligada debido a que Vicente Poggi llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría en el mediocampo Juan Andrada.

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Poggi saldr&aacute; del once titular de Godoy Cruz por llegar a la quinta amarilla.&nbsp;

Poggi saldrá del once titular de Godoy Cruz por llegar a la quinta amarilla.

En el resto del equipo, Pablo De Muner analiza si sostendrá la línea de cinco defensores (o tres con la proyección de los laterales) o si incluirá un volante más y volverá Ulariaga a la zaga de delanteros.

Si Brunet, incluido ante La Fragata, sale, podría volver Brian Orozco al mediocampo y De Muner volver al equema 4-4-2, con el regreso de Ulariaga junto a Pino. El Tomba retomará los entrenamientos este viernes y allí el DT definirá cómo saltará el Expreso a la cancha en Salta.

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