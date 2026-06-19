Pablo De Muner realizará al menos una variante en Godoy Cruz para enfrentar a Central Norte

poggi
Poggi saldrá del once titular de Godoy Cruz por llegar a la quinta amarilla.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
En el resto del equipo, Pablo De Muner analiza si sostendrá la línea de cinco defensores (o tres con la proyección de los laterales) o si incluirá un volante más y volverá Ulariaga a la zaga de delanteros.
Si Brunet, incluido ante La Fragata, sale, podría volver Brian Orozco al mediocampo y De Muner volver al equema 4-4-2, con el regreso de Ulariaga junto a Pino. El Tomba retomará los entrenamientos este viernes y allí el DT definirá cómo saltará el Expreso a la cancha en Salta.