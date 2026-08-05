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Por qué la AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó por unanimidad fijar la fecha. Desde ahora, cada 15 de julio se celebrará el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Chiqui Tapia dio a concoer la decisión, unánime, tomada puertas adentro en AFA.

Chiqui Tapia dio a concoer la decisión, unánime, tomada puertas adentro en AFA.

Durante la jornada de este miércoles, 5 de agosto, el Comité Ejecutivo de la AFA se reunió en el predio de Ezeiza y aprobó por unanimidad una fecha histórica. A partir de ahora, cada 15 de julio se celebrará oficialmente el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol en todo el país.

La elección de la fecha rinde homenaje a la inolvidable victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en el marco de una de las semifinales del Mundial 2026. Aquella tarde, el equipo de Lionel Scaloni dio vuelta el resultado y desató un festejo multitudinario en las calles.

La Selecci&oacute;n argentina le gan&oacute; 2-1 a Inglaterra en el marco de una de las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en el marco de una de las semifinales del Mundial 2026.

Día de las Selecciones: el motivo detrás del homenaje

El partido de la Selección argentina quedará grabado a fuego en la memoria popular. La remontada ante el conjunto inglés fue tan épica que se ganó su lugar en el calendario. En nuestro calendario.

El equipo conducido por Lionel Scaloni caía por la mínima diferencia, pero logró revertir el marcador en los minutos finales. Los goles llegaron de la mano de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes hicieron delirar a todos los presentes en el estadio. Y también a todos los argentinos distribuidos a lo largo y ancho del planeta.

El Comit&eacute; Ejecutivo de la AFA aprob&oacute; por unanimidad fijar esta fecha.

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó por unanimidad fijar esta fecha.

Pese a que la elección de la fecha tenga que ver directamente con lo logrado por la Selección argentina en el Mundial 2026, el homenaje será para todos. La medida busca reconocer el esfuerzo de cada una de las selecciones nacionales: Mayor (masculina y femenina), Juveniles, Futsal y Fútbol playa.

Los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino resaltaron que todas ellas se entrenan diariamente en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la enorme responsabilidad de defender la camiseta celeste y blanca.

La bandera que apareció tras el triunfo ante Inglaterra

Los futbolistas, junto a los hinchas, celebraron este triunfo como un título. En medio de la euforia por la clasificación a una nueva final, Giovani Lo Celso recogió desde la tribuna una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

La bandera que apareci&oacute; tras el triunfo en las semifinales del Mundial 2026.

La bandera que apareció tras el triunfo en las semifinales del Mundial 2026.

Las imágenes del plantel con el trapo dieron la vuelta al mundo, llenaron de orgullo al país y derivaron en un expediente disciplinario de la FIFA. Menos de un mes después de aquel episodio, la AFA terminó fijando el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales.

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