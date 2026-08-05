Por qué la AFA declaró el 15 de julio como el Día de las Selecciones

El equipo conducido por Lionel Scaloni caía por la mínima diferencia, pero logró revertir el marcador en los minutos finales. Los goles llegaron de la mano de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quienes hicieron delirar a todos los presentes en el estadio. Y también a todos los argentinos distribuidos a lo largo y ancho del planeta.

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó por unanimidad fijar esta fecha.

Pese a que la elección de la fecha tenga que ver directamente con lo logrado por la Selección argentina en el Mundial 2026, el homenaje será para todos. La medida busca reconocer el esfuerzo de cada una de las selecciones nacionales: Mayor (masculina y femenina), Juveniles, Futsal y Fútbol playa.

Los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino resaltaron que todas ellas se entrenan diariamente en el predio Lionel Andrés Messi con la ilusión, la alegría y la enorme responsabilidad de defender la camiseta celeste y blanca.

La bandera que apareció tras el triunfo ante Inglaterra

Los futbolistas, junto a los hinchas, celebraron este triunfo como un título. En medio de la euforia por la clasificación a una nueva final, Giovani Lo Celso recogió desde la tribuna una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

La bandera que apareció tras el triunfo en las semifinales del Mundial 2026.

Las imágenes del plantel con el trapo dieron la vuelta al mundo, llenaron de orgullo al país y derivaron en un expediente disciplinario de la FIFA. Menos de un mes después de aquel episodio, la AFA terminó fijando el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales.