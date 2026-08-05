Cómo limpiar las zapatillas de gamuza sin remojarlas en agua

Es un tipo de cuero muy bonito y elegante, pero con algunas contradicciones. Las cosas hechas con gamuza no se pueden limpiar de cualquier forma ni se pueden sumergir en agua, ya que la humedad mancha y arruina su textura natural.

Paso a paso: cómo limpiar las zapatillas de gamuza

El agua es el peor enemigo de las zapatillas y los accesorios de gamuza. No se pueden meter al lavarropas ni limpiar en un balde con agua. La limpieza debe ser en seco para que la tela no se estropee.

El agua hace que las cerdas de la gamuza se debiliten al secarse; se vuelven más finas y tarde o temprano se caen. Lo que puede pasar es que las zapatillas queden peladas, sin esos pelos característicos de este material.

Para limpiar las zapatillas de gamuza, lo mejor es usar un cepillo de cerdas muy suaves para retirar el polvo o la tierra en seco. La suela se puede limpiar con un paño apenas humedecido.

Nunca coloques las zapatillas de gamuza en agua.

Si las zapatillas tienen pegotes o manchas más agarradas, se puede usar una goma blanca escolar para desprenderlas sin humedecer.

Para limpiar manchas que ya fueron absorbidas por el material de las zapatillas, se puede usar un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol o vinagre blanco.

Las zapatillas de gamuza siempre se secan a temperatura ambiente en un espacio ventilado. Evita el sol directo, el calefactor o cualquier fuente de calor que pueda dañar la textura.

Cómo proteger las zapatillas de gamuza más allá de la limpieza

Existen algunos productos impermeabilizantes para las zapatillas o botas de gamuza, diseñados para que la mugre que se pega en ellas resbale o no quede tan fijada.

Coloca productos impermeabilizantes para proteger la gamuza.

Se puede comprar un spray para manchas de gamuza. Este producto forma una capa protectora en el material que evita que la humedad y las manchas se filtren.