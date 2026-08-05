Cómo limpiar las zapatillas de gamuza sin remojarlas en agua

Para cuidar, limpiar y mantener las zapatillas que utilizamos a diario, hay que pensar en varias cosas, sobre todo en el tipo de tela y los cuidados que ese tejido requiere. El tipo de mancha también es importante, ya que no se puede usar cualquier producto para cualquier pegote.
La gamuza es un tipo de cuero atarciopelado, con textura que se obtiene de la capa interna de la piel de animales, aunque actualmente se utilizan las gamuzas sintéticas artificiales.
Este material se usa muchísimo en el mundo de la confección de ropa, calzado y marroquinería. Con gamuza se fabrican zapatillas, chaquetas, abrigos, zapatos, botas, bolsos, cinturones, guantes y algunos tapizados decorativos para los muebles del hogar.
Es un tipo de cuero muy bonito y elegante, pero con algunas contradicciones. Las cosas hechas con gamuza no se pueden limpiar de cualquier forma ni se pueden sumergir en agua, ya que la humedad mancha y arruina su textura natural.
Paso a paso: cómo limpiar las zapatillas de gamuza
El agua es el peor enemigo de las zapatillas y los accesorios de gamuza. No se pueden meter al lavarropas ni limpiar en un balde con agua. La limpieza debe ser en seco para que la tela no se estropee.
El agua hace que las cerdas de la gamuza se debiliten al secarse; se vuelven más finas y tarde o temprano se caen. Lo que puede pasar es que las zapatillas queden peladas, sin esos pelos característicos de este material.
Para limpiar las zapatillas de gamuza, lo mejor es usar un cepillo de cerdas muy suaves para retirar el polvo o la tierra en seco. La suela se puede limpiar con un paño apenas humedecido.
Si las zapatillas tienen pegotes o manchas más agarradas, se puede usar una goma blanca escolar para desprenderlas sin humedecer.
Para limpiar manchas que ya fueron absorbidas por el material de las zapatillas, se puede usar un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol o vinagre blanco.
Las zapatillas de gamuza siempre se secan a temperatura ambiente en un espacio ventilado. Evita el sol directo, el calefactor o cualquier fuente de calor que pueda dañar la textura.
Cómo proteger las zapatillas de gamuza más allá de la limpieza
Existen algunos productos impermeabilizantes para las zapatillas o botas de gamuza, diseñados para que la mugre que se pega en ellas resbale o no quede tan fijada.
Se puede comprar un spray para manchas de gamuza. Este producto forma una capa protectora en el material que evita que la humedad y las manchas se filtren.
En pocas palabras
- Limpieza en seco: Se recomienda limpiar zapatillas de gamuza en seco para evitar dañar su textura.
- Método de limpieza: Utilizar un cepillo suave para polvo y una goma blanca para manchas adheridas.
- Protección: Se pueden emplear sprays impermeabilizantes para proteger el material de futuras manchas y humedad.