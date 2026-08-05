El pronóstico del tiempo para Mendoza no es muy alentador para aquellas personas que ya le estaban agarrando el gusto al calor en pleno invierno. Es que el pronóstico del tiempo señala que hay varias alertas meteorológicas, todas previstas para este jueves 6 de agosto.
El pronóstico del tiempo en Mendoza indica múltiples alertas meteorológicas en un mismo día
Se aproximan varios fenómenos para estar en alerta en Mendoza, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional
El calor desaparecerá por varios días en Mendoza, para dar paso a un frente frío que se extenderá hasta la semana que viene, con temperaturas mínimas que rondarán 1 y 2 grados. Mientras que las máximas se pasearán entre los 14 y 10 grados.
Además de sostener que seguirá nevando en alta montaña, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional adelanta la existencia de múltiples alertas meteorológicas, a registrarse en las próximas 24 horas.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: múltiples alertas meteorológicas en un mismo día
Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves rige alerta naranja, ya que habrá viento zonda en toda la zona de precordillera de Malargüe y San Rafael. El viernes, el zonda se instalará en la zona baja de Malargüe, con alerta amarillo.
También habrá presencia de viento, pero no zonda, en zonas de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael, todo bajo alerta amarilla.
Otro fenómeno que estará presente en Mendoza este jueves, es la presencia de nevadas bajo alerta amarilla, afectando los sectores de cordillera de San Carlos, Tunuyán, Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato.
Las lluvias completan las múltiples alertas que rigen para Mendoza. Una alerta amarilla se espera este jueves para la zona baja de Malargüe, con la presencia de precipitaciones de moderadas a intensas.
Poco y nada de sol hasta el martes, según el pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo extendido apenas indica la presencia de días soleados para Mendoza. Entre este jueves 6 de agosto y el martes 11, solamente el viernes 7 tendrá un sol más pleno, con un termómetro que se elevará hasta los 14 grados.
En pocas palabras
- Múltiples alertas: Mendoza activará alertas por viento Zonda, nevadas y lluvias este jueves 6 de agosto.
- Frente frío: Se espera el ingreso de un frente frío hasta la semana siguiente con bajas temperaturas.
- Pronóstico extendido: El tiempo se mantendrá inestable, con solo un día soleado previsto hasta el martes 11 de agosto.