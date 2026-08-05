El pronóstico del tiempo en Mendoza indica múltiples alertas meteorológicas en un mismo día

Pronóstico del tiempo en Mendoza: múltiples alertas meteorológicas en un mismo día

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves rige alerta naranja, ya que habrá viento zonda en toda la zona de precordillera de Malargüe y San Rafael. El viernes, el zonda se instalará en la zona baja de Malargüe, con alerta amarillo.

También habrá presencia de viento, pero no zonda, en zonas de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael, todo bajo alerta amarilla.

Otro fenómeno que estará presente en Mendoza este jueves, es la presencia de nevadas bajo alerta amarilla, afectando los sectores de cordillera de San Carlos, Tunuyán, Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato.

Las lluvias completan las múltiples alertas que rigen para Mendoza. Una alerta amarilla se espera este jueves para la zona baja de Malargüe, con la presencia de precipitaciones de moderadas a intensas.

Poco y nada de sol hasta el martes, según el pronóstico del tiempo

El pronóstico del tiempo extendido apenas indica la presencia de días soleados para Mendoza. Entre este jueves 6 de agosto y el martes 11, solamente el viernes 7 tendrá un sol más pleno, con un termómetro que se elevará hasta los 14 grados.