Pronóstico del tiempo: se viene una ola de frío húmedo que terminará con la estabilidad

El pronóstico del tiempo anticipa días agradables hasta el fin de semana que regresa el frío. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de una ola de frío húmedo

Maximiliano Viale explicó que hacia el fin de semana ingresará un sistema de aire frío y húmedo que registrará un notorio descenso de las temperaturas.

Esto se podría extender hacia el lunes y martes de la próxima semana con aire muy frío y húmedo acompañado de posibles lloviznas y caída de algunos copos de nieve en zonas cercanas al Gran Mendoza.

Siguen las nevadas en la alta montaña

Por otro lado, el doctor en meteorología señaló que desde el jueves se mantienen las nevadas intermitentes en la cordillera, y allí también afectará el frente frio del Océano Pacífico con fuertes ráfagas de viento y temperaturas muy gélidas que rondarán los 15 o 20 grados bajo cero por lo menos hasta el martes que viene.

Las nevadas en la alta montaña continúan por unos días, según el pronóstico del tiempo.

Debido a estas condiciones, y siempre dependiendo del pronóstico del tiempo, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta que haya una ventana extensa de tiempo sin nevadas para poder limpiar la calzada en ambos países.