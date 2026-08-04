Con tardes agradables comenzó agosto y se mantendrá así por algunos días, según el pronóstico del tiempo. El jueves podía llegar viento del sur, pero las condiciones cambiarán por completo desde el fin de semana con la llegada de una posible ola de frío.
Pronóstico del tiempo: se viene una ola de frío húmedo que terminará con la estabilidad
Los próximos días serán agradables, pero el jueves se espera el ingreso de aire del sur, según el pronóstico del tiempo. El fin de semana vuelve el frío
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a radio Nihuil que este martes la máxima será de 18 grados con cielo algo nublado.
Esta estabilidad se mantendrá hasta el jueves, cuando se espera que se registre viento del sur que hará descender un poco las temperaturas y la máxima podría llegar a 16 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa el ingreso de una ola de frío húmedo
Maximiliano Viale explicó que hacia el fin de semana ingresará un sistema de aire frío y húmedo que registrará un notorio descenso de las temperaturas.
Esto se podría extender hacia el lunes y martes de la próxima semana con aire muy frío y húmedo acompañado de posibles lloviznas y caída de algunos copos de nieve en zonas cercanas al Gran Mendoza.
Siguen las nevadas en la alta montaña
Por otro lado, el doctor en meteorología señaló que desde el jueves se mantienen las nevadas intermitentes en la cordillera, y allí también afectará el frente frio del Océano Pacífico con fuertes ráfagas de viento y temperaturas muy gélidas que rondarán los 15 o 20 grados bajo cero por lo menos hasta el martes que viene.
Debido a estas condiciones, y siempre dependiendo del pronóstico del tiempo, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado hasta que haya una ventana extensa de tiempo sin nevadas para poder limpiar la calzada en ambos países.
En pocas palabras
- Ola de frío: se espera el ingreso de aire frío y húmedo hacia el fin de semana con un descenso de temperaturas y posibles lloviznas.
- Temperaturas: las máximas se mantendrán agradables hasta el jueves, bajando a 16 grados, y luego se registrarán valores muy fríos.
- Alta Montaña: continúan las nevadas intermitentes con temperaturas bajo cero y el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor.