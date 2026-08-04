Si tenés plantillas viejas de zapatos o zapatillas en casa, tenés un tesoro en tus manos: para qué sirven

En lugar de gastar un dineral en decoraciones, puedes transformar elementos que ya no usas en detalles encantadores y funcionales para tu hogar. Una plantilla vieja es el ejemplo perfecto: con un poco de creatividad y algunos elementos, puedes convertirla en algo práctico para tu hogar.

Por qué las plantillas de las zapatillas son un tesoro

Las plantillas de las zapatillas tienen uso y desgaste, pero no las tires cuando eso suceda: son un tesoro del reciclaje.

Las plantillas para zapatos cuentan con una variedad de funciones: mientras están en uso y en desuso.