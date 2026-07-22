Si tenés cajas de zapatillas sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué usarlas

Son resistentes, cómodas y versátiles.

Al reciclar cajas de zapatillas evitas generar más residuos.

evitas generar más residuos. Ahorras dinero en productos nuevos.

Puedes personalizarlas a tu gusto.

Ayudan a mantener el orden en armarios, escritorios y estanterías.

Reciclaje: qué hacer con las cajas de los zapatos

Puedes decorar estas cajas y usarlas como portadoras de recuerdos con fotos.

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta en diversos ámbitos reciclar una simple caja de cartón, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero podés usarlo como organizador para guardar cables, enchufes, herramientas y miles de otros objetos.

Para ello solo deberás sacarle la tapa a la caja, forrar el interior con una tela que desees, reforzar el fondo de la caja con algún material resistente y por dentro puedes hacer divisiones para poner cosas diferentes o simplemente dejarla así. Incluso las cajas de zapatos también pueden servir para divertir a los niños de la casa creando un universo animado dentro de ella.

Si bien este tipo de cajas aún sirve para guardar zapatos o zapatillas, con el mismo peso pueden deformarse y perder utilidad. Por eso, es mejor reforzarlas y decorarlas antes de que se rompan o terminen en la basura.