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Si tenés cajas de zapatillas sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué usarlas

Las cajas de zapatillas que ya no usas pueden convertirse en tesoro ideal para tu casa. Te enseñamos a darle una nueva vida

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Si tenés cajas de zapatillas sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué usarlas

Si tenés cajas de zapatillas sin uso, tenés un tesoro en casa: por qué y para qué usarlas

Si son de los que guarda cajas de zapatos sin saber muy bien para qué, tenemos una buena noticia: podrías estar acumulando un verdadero tesoro para tu casa. Con un poco de creatividad y materiales simples, estas cajas se pueden reciclar y reutilizar para mantener cualquier espacio limpio, organizado y hasta decorado.

Las cajas de zapatos son un elemento común en los hogares, pero muchas veces terminan acumulando polvo y sobre todo ocupando espacio. Pero lo bueno es que con esta gran idea de reciclaje, podrás transformar esas cajas en algunas ideas útiles y prácticas.

Por qué las cajas de zapatillas son un tesoro

Si te sobran cajas de zapatillas olvidadas en el fondo del armario, no las tires. Dales un nuevo uso.

Si te sobran cajas de zapatillas olvidadas en el fondo del armario, no las tires. Dales un nuevo uso.

Esas simples cajas de cartón en las que se envuelven muchos zapatos y zapatillas poseen varias cualidades que las convierte en un recurso muy bueno para darle nueva vida dentro de la casa sin necesidad de tirarlas:

  • Son resistentes, cómodas y versátiles.
  • Al reciclar cajas de zapatillas evitas generar más residuos.
  • Ahorras dinero en productos nuevos.
  • Puedes personalizarlas a tu gusto.
  • Ayudan a mantener el orden en armarios, escritorios y estanterías.

Reciclaje: qué hacer con las cajas de los zapatos

Puedes decorar estas cajas y usarlas como portadoras de recuerdos con fotos.

Puedes decorar estas cajas y usarlas como portadoras de recuerdos con fotos.

Gracias al reciclaje y a los beneficios que aporta en diversos ámbitos reciclar una simple caja de cartón, te enseñamos para qué sirve y qué uso puedes darle. Primero podés usarlo como organizador para guardar cables, enchufes, herramientas y miles de otros objetos.

Para ello solo deberás sacarle la tapa a la caja, forrar el interior con una tela que desees, reforzar el fondo de la caja con algún material resistente y por dentro puedes hacer divisiones para poner cosas diferentes o simplemente dejarla así. Incluso las cajas de zapatos también pueden servir para divertir a los niños de la casa creando un universo animado dentro de ella.

Si bien este tipo de cajas aún sirve para guardar zapatos o zapatillas, con el mismo peso pueden deformarse y perder utilidad. Por eso, es mejor reforzarlas y decorarlas antes de que se rompan o terminen en la basura.

En pocas palabras

  • Cajas de zapatillas: Pueden transformarse en tesoros para el hogar con creatividad.
  • Reciclaje: Reutilizar cajas evita residuos, ahorra dinero y permite personalización.
  • Usos prácticos: Sirven como organizadores para diversos objetos o para la diversión infantil.
Resumen generado por Thinkindot AI

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