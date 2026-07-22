Los 5 alimentos que tienen proteínas y también fibra

3. Frutos secos

Los frutos secos deberían ser parte de cualquier dieta balanceada.

Opciones clásicas como las almendras o los cacahuetes son complementos perfectos para cualquier plan de alimentación. Brindan una saciedad duradera, son fáciles de transportar y protegen activamente el sistema cardiovascular.

4. Semillas

Variedades populares como la chía y el lino destacan por su altísima concentración de fibra y ácidos grasos esenciales. Integrarlas en las comidas ayuda a reducir la inflamación y a mantener las defensas en un nivel óptimo.

5. Granos enteros

La quinoa ayuda a mantener una alimentación saludable y completa.

La avena, la quinoa y el arroz integral se caracterizan por conservar todas las partes del grano original intactas. Esto ofrece una digestión mucho más paulatina y un perfil de nutrientes superior para tu menú semanal.

Incluir estos grupos de comida en tu rutina te garantizará un equilibrio nutricional mucho más completo. Con ajustes sencillos, puedes transformar tu dieta y obtener múltiples ventajas preventivas para tu salud.