Cómo lograr que tus ventanas no se empañen ni "transpiren" en solo diez minutos

La ventilación cruzada puede ayudarte a solucionar este problema.

Al chocar el aire caliente y el vapor que generamos dentro de la casa (al cocinar, ducharnos o calfeccionar los ambientes) con el cristal helado de las ventanas, el agua en estado gaseoso se transforma de inmediato en líquido. Si este líquido no se remueve a tiempo, puede favorecer la aparición de moho y hongos poco saludables para la familia.

El truco casero de los 10 minutos para erradicar la humedad

Este truco casero empezó a viralizarse por su asombrosa efectividad y costo nulo. Consiste sencillamente en realizar una ventilación cruzada e intensiva durante 10 minutos exactos.

Aunque durante las épocas invernales la inclinación natural sea mantener todo cerrado herméticamente para conservar el calor, este hábito termina atrapando la humedad. A la hora de hacer este truco casero, tené en cuenta los siguientes puntos: