Cómo sellar marcos de ventanas por los que entra agua o aire frío

¿Por qué se filtra agua y aire frío por los marcos de las ventanas?

Normalmente, el problema de filtrado en las ventanas se genera en el lado exterior de la casa. Cuando el sellado de afuera se agrieta por exposición al sol, los cambios de temperatura o el paso del tiempo, este resecamiento en la silicona o masilla del marco va generando entradas por donde se filtra el agua.

Existen varias razones por las que una ventana puede tener fallas.

A veces las ventanas permiten el ingreso de agua o viento porque los orificios de drenaje o los carriles corredizos se llenan de agua, están tapados de mugre o son muy pequeños los desagües.

El problema es un poco más complejo y requiere de otro tipo de arreglo cuando la causa está en el muro exterior de la casa. Si la pared no está correctamente impermeabilizada, el agua se puede filtrar por los revestimientos y decantar en los marcos de las ventanas.

Paso a paso: cómo sellar las ventanas de la casa y tapar filtraciones

Para poder realizar este arreglo, hay que descubrir por dónde se filtra exactamente el agua. Un pequeño truco consiste en mojar un poco el marco de la ventana por el lado exterior de la casa y ver por dónde cae en el lado de adentro.

Para arreglar las ventanas, vas a necesitar un cúter, cinta, un trapo, alcohol y un sellador que puede ser silicona de fachada, MS polímero o alguna masilla de exterior.

Hay que sellar con silicona o masilla los marcos.