Cómo sellar marcos de ventanas por los que entra agua o aire frío

Muchas veces, por errores de colocación original, por desgaste o mala calidad, las ventanas se empiezan a despegar de los marcos o se produce una filtración que deja pasar el agua de lluvia, el frío y la humedad.
Para sellar las ventanas y evitar estos problemas, se puede realizar un arreglo casero, no muy difícil y sin gastar mucho dinero. Solo hay que detectar la filtración y poner manos a la obra.
¿Por qué se filtra agua y aire frío por los marcos de las ventanas?
Normalmente, el problema de filtrado en las ventanas se genera en el lado exterior de la casa. Cuando el sellado de afuera se agrieta por exposición al sol, los cambios de temperatura o el paso del tiempo, este resecamiento en la silicona o masilla del marco va generando entradas por donde se filtra el agua.
A veces las ventanas permiten el ingreso de agua o viento porque los orificios de drenaje o los carriles corredizos se llenan de agua, están tapados de mugre o son muy pequeños los desagües.
El problema es un poco más complejo y requiere de otro tipo de arreglo cuando la causa está en el muro exterior de la casa. Si la pared no está correctamente impermeabilizada, el agua se puede filtrar por los revestimientos y decantar en los marcos de las ventanas.
Paso a paso: cómo sellar las ventanas de la casa y tapar filtraciones
Para poder realizar este arreglo, hay que descubrir por dónde se filtra exactamente el agua. Un pequeño truco consiste en mojar un poco el marco de la ventana por el lado exterior de la casa y ver por dónde cae en el lado de adentro.
Para arreglar las ventanas, vas a necesitar un cúter, cinta, un trapo, alcohol y un sellador que puede ser silicona de fachada, MS polímero o alguna masilla de exterior.
- Con el cúter retira el sellador viejo de las ventanas. Aspira el polvo o sácalo con un cepillo.
- Con el trapo embebido en alcohol isopropílico, limpia y desengrasa los marcos de las ventanas.
- Coloca con una espátula o un pico fino el sellador en todo el marco. Empareja bien con la espátula y deja que el sellador seque por varias horas.