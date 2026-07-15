Si tenés humedad en tu casa, esta planta es un deshumidificador natural: para qué sirve y dónde ubicarla

El proceso se realiza a través de los estomas de sus hojas rígidas. Durante las horas de menor exposición solar, la planta absorbe el exceso de humedad relativa del entorno para mantener sus tejidos hidratados. De esta manera, reduce drásticamente la condensación en los vidrios y los rincones fríos, actuando como un extractor ecológico las 24 horas del día sin generar consumo en la boleta de energía eléctrica.

El respaldo científico: la purificación del aire en muros dañados

La capacidad de esta planta va mucho más allá de secar el ambiente. Cuando las filtraciones avanzan sobre los ladrillos, se liberan de forma constante partículas volátiles dañinas y esporas de moho que quedan suspendidas en el aire, afectando principalmente el sistema respiratorio de niños y adultos mayores.

Aunque es una especie sumamente resistente, se aconseja ubicarla en un sector con buena luz natural que mantendrá su metabolismo activo.

Estudios internacionales e informes de agencias ambientales de referencia —como el célebre estudio de aire limpio de la NASA— confirmaron que esta especie es una de las herramientas biológicas más potentes para filtrar toxinas domésticas. Sus hojas eliminan del entorno compuestos químicos pesados como el benceno, el xileno y el tolueno, elementos presentes en los pegamentos, solventes y pinturas de las viviendas. Al absorber estos contaminantes, la planta los traslada hacia su sistema radicular, donde son metabolizados de forma segura por los microorganismos del sustrato.

La guía práctica: dónde ubicarla para potenciar su efecto higroscópico

Para maximizar el rendimiento de este escudo botánico y evitar que la planta sufra daños por exceso de agua en la tierra, los especialistas en jardinería recomiendan seguir tres reglas básicas:

Cercanía a los focos críticos: Colocá la maceta a una distancia de entre 30 y 50 centímetros de la pared afectada por la humedad o en los rincones del baño y la cocina donde se acumule más vapor.

Colocá la maceta a una distancia de entre 30 y 50 centímetros de la pared afectada por la o en los rincones del baño y la cocina donde se acumule más vapor. Sustrato de drenaje rápido: Es vital utilizar una mezcla de tierra con un porcentaje alto de perlita o arena. Dado que la planta obtiene la hidratación del aire, el riego manual debe ser extremadamente moderado, realizándose únicamente cuando la superficie esté completamente seca.

Es vital utilizar una mezcla de tierra con un porcentaje alto de perlita o arena. Dado que la obtiene la hidratación del aire, el riego manual debe ser extremadamente moderado, realizándose únicamente cuando la superficie esté completamente seca. Exposición lumínica: Aunque es una especie sumamente resistente, ubicarla en un sector con buena luz natural indirecta mantendrá su metabolismo activo, acelerando la velocidad con la que absorbe la humedad del cuarto.

Colocá la maceta a una distancia de entre 30 y 50 centímetros de la pared afectada por la humedad.

La elección de la vegetación en el hogar dejó de ser una decisión puramente decorativa. Aprovechar las propiedades funcionales de la botánica para resolver problemas edilicios complejos demuestra que, muchas veces, la alternativa más económica y eficiente frente al deterioro de nuestras habitaciones se encuentra en una maceta.