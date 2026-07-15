Si tenés humedad en tu casa, esta planta es un deshumidificador natural: para qué sirve y dónde ubicarla

Los problemas de humedad en el hogar representan una de las complicaciones estructurales más recurrentes del invierno. Más allá del daño estético en la pintura o el descascaramiento de los muros, la acumulación de vapor de agua en espacios cerrados deteriora la calidad del aire y fomenta la aparición de hongos.
Ante este escenario, la arquitectura bioclimática comenzó a recomendar una solución botánica tan simple como efectiva: la incorporación estratégica de especies higroscópicas capaces de regular el ambiente de forma natural.
Cómo funciona el deshumidificador biológico que limpia las habitaciones
El secreto de este recurso natural radica en la fisiología de una planta específica: la Sansevieria, popularmente conocida en gran parte del continente como lengua de suegra o espada de San Jorge. A diferencia de otras variedades de interior que demandan riegos constantes, esta especie cuenta con un metabolismo adaptado para capturar la mayor parte del agua que necesita directamente de la atmósfera de la habitación.
El proceso se realiza a través de los estomas de sus hojas rígidas. Durante las horas de menor exposición solar, la planta absorbe el exceso de humedad relativa del entorno para mantener sus tejidos hidratados. De esta manera, reduce drásticamente la condensación en los vidrios y los rincones fríos, actuando como un extractor ecológico las 24 horas del día sin generar consumo en la boleta de energía eléctrica.
El respaldo científico: la purificación del aire en muros dañados
La capacidad de esta planta va mucho más allá de secar el ambiente. Cuando las filtraciones avanzan sobre los ladrillos, se liberan de forma constante partículas volátiles dañinas y esporas de moho que quedan suspendidas en el aire, afectando principalmente el sistema respiratorio de niños y adultos mayores.
Estudios internacionales e informes de agencias ambientales de referencia —como el célebre estudio de aire limpio de la NASA— confirmaron que esta especie es una de las herramientas biológicas más potentes para filtrar toxinas domésticas. Sus hojas eliminan del entorno compuestos químicos pesados como el benceno, el xileno y el tolueno, elementos presentes en los pegamentos, solventes y pinturas de las viviendas. Al absorber estos contaminantes, la planta los traslada hacia su sistema radicular, donde son metabolizados de forma segura por los microorganismos del sustrato.
La guía práctica: dónde ubicarla para potenciar su efecto higroscópico
Para maximizar el rendimiento de este escudo botánico y evitar que la planta sufra daños por exceso de agua en la tierra, los especialistas en jardinería recomiendan seguir tres reglas básicas:
- Cercanía a los focos críticos: Colocá la maceta a una distancia de entre 30 y 50 centímetros de la pared afectada por la humedad o en los rincones del baño y la cocina donde se acumule más vapor.
- Sustrato de drenaje rápido: Es vital utilizar una mezcla de tierra con un porcentaje alto de perlita o arena. Dado que la planta obtiene la hidratación del aire, el riego manual debe ser extremadamente moderado, realizándose únicamente cuando la superficie esté completamente seca.
- Exposición lumínica: Aunque es una especie sumamente resistente, ubicarla en un sector con buena luz natural indirecta mantendrá su metabolismo activo, acelerando la velocidad con la que absorbe la humedad del cuarto.
La elección de la vegetación en el hogar dejó de ser una decisión puramente decorativa. Aprovechar las propiedades funcionales de la botánica para resolver problemas edilicios complejos demuestra que, muchas veces, la alternativa más económica y eficiente frente al deterioro de nuestras habitaciones se encuentra en una maceta.