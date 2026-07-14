Fue a una feria, se hizo un tatuaje y no volvió a despertar: "Estaba entusiasmado"

Al ingresar al Hospital General de Medellín, el panorama era irreversible: los médicos confirmaron muerte cerebral. El miércoles por la mañana, su corazón se detuvo para siempre.

Una bacteria terminó con la vida de este joven en Colombia.

La principal hipótesis clínica fue devastadora: una agresiva bacteria ingresó a su torrente sanguíneo durante las extensas sesiones del tatuaje y desencadenó una infección generalizada en tiempo récord.

Una tragedia que destapó un debate

La tragedia destapó un fuerte debate en Colombia sobre los controles sanitarios en este tipo de convenciones masivas. Alexandra Vélez, madre del joven, apuntó directamente contra la organización: "Eso lo hacen sin ninguna asepsia, a la vista de todo el mundo. Un tatuaje de esa extensión no se hace en tres días", denunció.

La familia ya cuenta con patrocinio letrado e inició acciones legales bajo la carátula de presunto homicidio culposo, apuntando a las responsabilidades de los organizadores y del predio.