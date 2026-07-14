Fue a una feria, se hizo un tatuaje y no volvió a despertar: "Estaba entusiasmado"

Juan Felipe Palacio tenía 26 años, una vida por delante y una pasión que, paradójicamente, lo llevó a la muerte. Fue a la feria Expotatuaje 2026 en Colombia, con la ilusión de sumar una nueva obra a su piel. Pero lo que entró en su cuerpo durante esas extensas jornadas de aguja y tinta lo desconectó del mundo en apenas unas horas.
"Él estaba muy entusiasmado", recuerdan con dolor sus allegados. Juan Felipe no era un improvisado: ya tenía gran parte de su cuerpo tatuado y conocía el proceso. Esta vez, el desafío era mayor. Decidió aprovechar la feria en el centro de convenciones Plaza Mayor para realizarse una pieza de gran tamaño en la pierna. Las sesiones se extendieron durante los tres días que duró el encuentro. Nadie, ni el artista ni el propio joven, vio venir al enemigo invisible.
Del tatuaje a la muerte sin escalas
El calvario empezó uno de los lunes, apenas terminó la feria, a mediados de mayo. Juan Felipe sintió un fuerte malestar general, y el martes por la mañana sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa. Fueron 40 minutos de desesperados intentos de reanimación antes de trasladarlo de urgencia.
Al ingresar al Hospital General de Medellín, el panorama era irreversible: los médicos confirmaron muerte cerebral. El miércoles por la mañana, su corazón se detuvo para siempre.
La principal hipótesis clínica fue devastadora: una agresiva bacteria ingresó a su torrente sanguíneo durante las extensas sesiones del tatuaje y desencadenó una infección generalizada en tiempo récord.
Una tragedia que destapó un debate
La tragedia destapó un fuerte debate en Colombia sobre los controles sanitarios en este tipo de convenciones masivas. Alexandra Vélez, madre del joven, apuntó directamente contra la organización: "Eso lo hacen sin ninguna asepsia, a la vista de todo el mundo. Un tatuaje de esa extensión no se hace en tres días", denunció.
La familia ya cuenta con patrocinio letrado e inició acciones legales bajo la carátula de presunto homicidio culposo, apuntando a las responsabilidades de los organizadores y del predio.