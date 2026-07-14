Volkswagen llevó a pastar a 100 ovejas bajo 31.000 paneles solares y empezó a cambiar la forma de producir energía

La planta de Wrzenia es una de las mayores instalaciones fotovoltaicas vinculadas a una fábrica en Europa. En una superficie de aproximadamente 27 hectáreas funcionan más de 31.000 paneles solares, con una capacidad total de 18,3 megavatios (MW), que suministran una parte importante de la energía utilizada por la planta de producción de Volkswagen Pozna.

Los beneficios de este sistema

La presencia de las ovejas aporta múltiples beneficios ambientales. El pastoreo reduce las emisiones y el ruido que genera el mantenimiento mecánico de la vegetación y, al mismo tiempo, favorece la conservación de la biodiversidad del lugar. Además, los animales encuentran sombra bajo los paneles durante los días de altas temperaturas y cuentan con cierta protección frente a las inclemencias del tiempo, mientras se alimentan de manera natural.

El uso de estos animales también resulta adecuado porque, al ser animales de menor tamaño, tienen menos probabilidades de dañar las estructuras en comparación con otros tipos de ganado. De esta forma, el terreno continúa siendo productivo y no se transforma únicamente en un espacio industrial.

A pesar de los resultados iniciales, los investigadores advierten que aún no existen conclusiones definitivas sobre el impacto de este sistema en la biodiversidad o en la recuperación del suelo. Por ello, continuarán evaluando si la sombra de los paneles solares reduce el estrés térmico de los animales y si este modelo de pastoreo puede implementarse de forma segura y eficiente en otras grandes instalaciones industriales.