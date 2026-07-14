Con el avance de las energías renovables, los paneles solares se han convertido en una de las alternativas más viables y ecológicas para generar electricidad. Sin embargo, su expansión también plantea un desafío: el uso del suelo. Frente a este escenario, algunos agricultores están apostando por una solución innovadora
Volkswagen llevó a pastar a 100 ovejas bajo 31.000 paneles solares y empezó a cambiar la forma de producir energía
La planta fotovoltaica de Volkswagen eintegra ovejas para controlar el pasto, beneficiando la biodiversidad y la salud de los animales.
La iniciativa consiste en integrar un método tradicional, como el pastoreo de ovejas, con la instalación de paneles solares. Los resultados han llamado la atención de los investigadores, no solo porque permite mantener la vegetación de forma natural, sino también porque las ovejas parecen beneficiarse del sistema, presentando un mejor estado de salud y un pelaje de mayor calidad de estos animales.
La inesperada alianza entre ovejas y paneles solares que sorprende a los científicos
Uno de los casos más destacados se encuentra en la planta fotovoltaica que Volkswagen Pozna opera en Wrzenia, Polonia. Allí, cerca de 100 ovejas de raza Wielkopolska pastan entre los paneles solares. Los animales no llegaron por casualidad: reemplazan a los cortacéspedes tradicionales y se encargan de controlar el crecimiento de la vegetación bajo las estructuras.
La planta de Wrzenia es una de las mayores instalaciones fotovoltaicas vinculadas a una fábrica en Europa. En una superficie de aproximadamente 27 hectáreas funcionan más de 31.000 paneles solares, con una capacidad total de 18,3 megavatios (MW), que suministran una parte importante de la energía utilizada por la planta de producción de Volkswagen Pozna.
Los beneficios de este sistema
La presencia de las ovejas aporta múltiples beneficios ambientales. El pastoreo reduce las emisiones y el ruido que genera el mantenimiento mecánico de la vegetación y, al mismo tiempo, favorece la conservación de la biodiversidad del lugar. Además, los animales encuentran sombra bajo los paneles durante los días de altas temperaturas y cuentan con cierta protección frente a las inclemencias del tiempo, mientras se alimentan de manera natural.
El uso de estos animales también resulta adecuado porque, al ser animales de menor tamaño, tienen menos probabilidades de dañar las estructuras en comparación con otros tipos de ganado. De esta forma, el terreno continúa siendo productivo y no se transforma únicamente en un espacio industrial.
A pesar de los resultados iniciales, los investigadores advierten que aún no existen conclusiones definitivas sobre el impacto de este sistema en la biodiversidad o en la recuperación del suelo. Por ello, continuarán evaluando si la sombra de los paneles solares reduce el estrés térmico de los animales y si este modelo de pastoreo puede implementarse de forma segura y eficiente en otras grandes instalaciones industriales.