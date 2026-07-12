La combinación entre energía solar y ganadería permite que ambas actividades convivan en un mismo espacio, aprovechando el terreno de manera más productiva y generando beneficios tanto para los paneles solares como para el bienestar animal.
Pusieron 1.700 ovejas a pastar bajo paneles solares y el comportamiento inesperado de los animales sorprende a los científicos
Un innovador experimento agrario demostró que las ovejas protegidas por paneles solares mejoran su estado de salud y la resistencia de su lana
El estudio, que se extendió durante tres años y analizó el comportamiento de 1.700 ovejas merinas que tuvieron acceso a zonas con paneles solares. Tradicionalmente, los parques solares suelen instalarse en terrenos destinados exclusivamente a la generación de energía, pero esta nueva práctica plantea un uso doble del suelo.
El inesperado vínculo entre ovejas y energía solar: 1.700 animales revelan un nuevo uso para los paneles solares
La investigación científica a gran escala se llevó a cabo en la granja solar Wellington, ubicada en Nueva Gales del Sur, Australia, un proyecto desarrollado por Lightsource bp en colaboración con EMM Consulting y Elders Rural Services. El experimento se centró en la oveja merina, una raza originaria de España reconocida internacionalmente por la calidad de su lana.
Durante el ensayo, los investigadores dividieron a las ovejas en dos grupos: uno permaneció en pasturas convencionales, mientras que el otro tuvo acceso a las áreas ubicadas entre los paneles solares. Los resultados fueron positivos, ya que los animales no solo mantuvieron un buen estado de salud, sino que también presentaron mejoras relacionadas con su producción y bienestar.
El resultado de este estudio
Uno de los principales hallazgos fue que las ovejas que pastorearon bajo los paneles solares produjeron lana de mayor calidad. Además, las estructuras funcionaron como una protección frente a condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas y temperaturas extremas, generando un ambiente más favorable para los animales.
Los investigadores también detectaron un mayor crecimiento de la lana y fibras más resistentes en las ovejas que estuvieron bajo los paneles solares en comparación con aquellas criadas en campos tradicionales. La sombra proporcionada por las estructuras ayudó a conservar la vegetación, reducir el estrés térmico y mantener mejores condiciones para el pastoreo.
Otro aspecto destacado fue la mayor retención de humedad en el suelo ubicado debajo y alrededor de los paneles. Esta condición favoreció el crecimiento de pastos más nutritivos, lo que tuvo un impacto directo en la alimentación del ganado y, posteriormente, en la calidad de la lana obtenida.