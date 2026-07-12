Pusieron 1.700 ovejas a pastar bajo paneles solares y el comportamiento inesperado de los animales sorprende a los científicos

Durante el ensayo, los investigadores dividieron a las ovejas en dos grupos: uno permaneció en pasturas convencionales, mientras que el otro tuvo acceso a las áreas ubicadas entre los paneles solares. Los resultados fueron positivos, ya que los animales no solo mantuvieron un buen estado de salud, sino que también presentaron mejoras relacionadas con su producción y bienestar.

El resultado de este estudio

Uno de los principales hallazgos fue que las ovejas que pastorearon bajo los paneles solares produjeron lana de mayor calidad. Además, las estructuras funcionaron como una protección frente a condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas y temperaturas extremas, generando un ambiente más favorable para los animales.

Los investigadores también detectaron un mayor crecimiento de la lana y fibras más resistentes en las ovejas que estuvieron bajo los paneles solares en comparación con aquellas criadas en campos tradicionales. La sombra proporcionada por las estructuras ayudó a conservar la vegetación, reducir el estrés térmico y mantener mejores condiciones para el pastoreo.

Otro aspecto destacado fue la mayor retención de humedad en el suelo ubicado debajo y alrededor de los paneles. Esta condición favoreció el crecimiento de pastos más nutritivos, lo que tuvo un impacto directo en la alimentación del ganado y, posteriormente, en la calidad de la lana obtenida.