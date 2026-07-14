Conmoción en Netflix: muere querida actriz días antes del estreno de su serie

Ascen López murió a sus 69 años.

A pesar de que su popularidad se disparó recientemente en Netflix, la carrera artística de Ascen López va más allá del mundo del streaming. La actriz se licenció en Arte Dramático en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid bajo la tutela de William Layton.

A lo largo de los años, demostró su enorme versatilidad en grandes producciones teatrales del Centro Dramático Nacional como El cuaderno de Pitágoras, así como en el exitoso musical Billy Elliot o en la aclamada adaptación de Luces de Bohemia dirigida por Alfredo Sanzol.

Ascen López integraba el elenco de Muertos SL.

Netflix: ¿Qué sucederá con Muertos S.L. tras la muerte de Ascen López?

La muerte de Ascen López ha ocurrido apenas unas semanas antes del lanzamiento de los nuevos episodios de Muertos S.L. Según había anunciado Netflix en sus redes sociales, el estreno de la cuarta y última temporada de la serie estaba fijado para el próximo 7 de agosto.

La producción ya estaba terminada al momento de conocerse el fallecimiento de la actriz, por lo que se estima que la fecha de estreno de su serie no variará.