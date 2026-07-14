La comedia romántica de 2 horas que arrasa en Netflix como una de las más vistas

Dirigida por Maria Gamboa, la película tiene una duración de 1 hora y 54 minutos y está protagonizada por Manuela González y Mabel Moreno, dos de las actrices más reconocidas de Colombia, quienes dan vida a una dupla con una gran química en pantalla.

La trama sigue a Susana y Elvira, dos mujeres que, tras una serie de imprevistos, deben enfrentarse a desafíos personales y sentimentales sin tener un plan alternativo. Entre enredos, romances, amistades y mucho humor, ambas descubrirán que las mejores decisiones muchas veces nacen cuando todo parece salir mal.