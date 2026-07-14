La plataforma de series y películas de Netflix sigue ampliando su catálogo con propuestas para todos los gustos. Una de ellas es Susana y Elvira: Sin plan B, una comedia romántica colombiana que llegó al servicio de streaming el 28 de mayo de 2026 y promete conquistar a quienes buscan una historia divertida, ligera y llena de situaciones inesperadas.
La comedia romántica de 2 horas que arrasa en Netflix como una de las más vistas
La plataforma de Netflix suma a su catálogo una comedia romántica colombiana protagonizada por Manuela González y Mabel Moreno
Dirigida por Maria Gamboa, la película tiene una duración de 1 hora y 54 minutos y está protagonizada por Manuela González y Mabel Moreno, dos de las actrices más reconocidas de Colombia, quienes dan vida a una dupla con una gran química en pantalla.
La trama sigue a Susana y Elvira, dos mujeres que, tras una serie de imprevistos, deben enfrentarse a desafíos personales y sentimentales sin tener un plan alternativo. Entre enredos, romances, amistades y mucho humor, ambas descubrirán que las mejores decisiones muchas veces nacen cuando todo parece salir mal.
Netflix: de qué trata la película Susana y Elvira: Sin plan B
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Susana y Elvira versa: "En esta comedia romántica protagonizada por Manuela González y Mabel Moreno, dos ex mejores amigas son contratadas para planear una boda de altísimo perfil".
Dos mejores amigas cercanas a los cuarenta años se reencuentran tras una fuerte pelea en el extranjero. Ahora deben trabajar juntas para organizar la boda de altísimo perfil del año, poniendo a prueba su amistad ante el estrés y los intereses románticos.
Netflix: tráiler de la película Susana y Elvira: sin plan B
Reparto de Susana y Elvira: Sin plan B, película de Netflix
- Manuela González como Susana
- Mabel Moreno como Elvira
- Emmanuel Restrepo como Valentín
- Claudio Cataño como Gustavo
- Emmanuel Esparza como Rodolfo
- Julián Cerati como Chano
Dónde ver la película Susana y Elvira: Sin plan B, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Susana y Elvira: Sin plan B se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Susana y Elvira: Sin plan B se puede ver en Netflix.
- España: la película Susana y Elvira: Sin plan B se puede ver en Netflix.