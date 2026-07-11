La plataforma de series y películas de Netflix tiene un apartado conocido como "Colección de Harlan Coben", en el cual están todas las producciones creadas por el autor. Una de ellas es Bosque adentro, un drama pocalo lleno de suspenso.
Netflix: es de Harlan Coben, tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas a nivel mundial
La aclamada miniserie de 6 capítulos de Harlan Coben en Netflix se destaca por su suspenso y actuaciones, manteniendo expectantes a la audiencia mundial.
Bosque adentro es una serie de 2020 que cuenta con solo 6 capítulos y un elenco espectacular. La historia disponible en Netflix presenta una historia a la que pocos pueden resistirse. ¿De qué trata?
Netflix: de qué trata la serie Bosque adentro
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bosque adentro versa: "La evidencia encontrata en el cadáver de una víctima de homicidio le da esperanza a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría estar viva".
Unas pruebas encontradas en el cuerpo de una víctima de homicidio dan al fiscal la esperanza de que su hermana, desaparecida hace 25 años, pueda seguir viva.
Qué dice la crítica sobre Bosque adentro
Radio Times afirmó: "Es sólida, está conseguida, tiene buenas actuaciones y un misterio intrigante, pero le falta ambición artística para situarse en los escalones más altos del género".
"Las actuaciones por sí solas ya son suficientes para verla. Además, el misterio es complejo e intrigante", opina Decider.
Reparto de Bosque Adentro, serie de Netflix
- Grzegorz Damicki como Pawe Kopiski
- Hubert Mikowski como Young Pawel
- Agnieszka Grochowska como Laura Goldsztajn
- Wiktoria Filus como Young Laura
- Adam Wietrzyski como Artur Perkowski
- Jacek Koman como Dawid Goldsztajn
- Ewa Skibiska como Natalia Kopinska
- Roman Gancarczyk como Wladyslaw Kopinski
- Martyna Byczkowska como Kamila Kopinska
- Krzysztof Zarzecki como Wojtek Malczak
- Katarzyna Maria Zieliska como Iza Mostowicz
- Magdalena Kumorek como Joanna Kopiska
Dónde ver la serie Bosque adentro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bosque adentro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bosque adentro (The Woods) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bosque adentro se puede ver en Netflix.