Netflix: es de Harlan Coben, tiene 6 capítulos y es una de las series más vistas a nivel mundial

Bosque adentro es una serie de 2020 que cuenta con solo 6 capítulos y un elenco espectacular. La historia disponible en Netflix presenta una historia a la que pocos pueden resistirse. ¿De qué trata?

Netflix: de qué trata la serie Bosque adentro

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bosque adentro versa: "La evidencia encontrata en el cadáver de una víctima de homicidio le da esperanza a un fiscal de que su hermana, desaparecida desde hace 25 años, podría estar viva".