Netflix: dura 1 hora y media y la protagoniza Owen Wilson, pero casi nadie la conoce

Se trata de la película Viaje a Darjeeling, un drama de 2007 que tiene una duración de apenas 1 hora y media y está protagonizado por Owen Wilson, Adrien Brody y Jason Schwartzman.

La crítica fue contundente. "Conecté con ella, la disfruté y al final hasta me conmovió. Anderson incluye una gran cantidad de incidentes y observaciones en 90 minutos", expresó el crítico Philip French de The Guardian.