La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con muchas producciones que permanecen escondidas dentro de su catálogo, pero que son premiadas y aclamadas por la crítica especializada internacional. Ese es el caso de una comedia dramática de Wes Anderson que casi nadie conoce.
Netflix: dura 1 hora y media y la protagoniza Owen Wilson, pero casi nadie la conoce
A pesar de la presencia de Owen Wilson y una dirección de Wes Anderson,es una de esas películas de Netflix que pasan desapercibidas
Se trata de la película Viaje a Darjeeling, un drama de 2007 que tiene una duración de apenas 1 hora y media y está protagonizado por Owen Wilson, Adrien Brody y Jason Schwartzman.
La crítica fue contundente. "Conecté con ella, la disfruté y al final hasta me conmovió. Anderson incluye una gran cantidad de incidentes y observaciones en 90 minutos", expresó el crítico Philip French de The Guardian.
Netflix: de qué trata la película Viaje a Darjeeling
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Viaje a Darjeeling versa: "Tres hermanos emprenden un viaje en tren por la India para reconectar tras la muerte de su padre en esta comedia de Wes Anderson".
Tres hermanos americanos que llevaban un año sin hablarse, deciden hacer un viaje en tren por la India, con la intención de encontrarse a ellos mismos y conectar con los demás. En resumen, para volver a ser hermanos, como solían serlo. Pero, por varias razones, su aventura espiritual se tuerce rápidamente.
Netflix: tráiler de la película Viaje a Darjeeling
Reparto de Viaje a Darjeeling, película de Netflix con Owen Wilson
- Owen Wilson
- Adrien Brody
- Jason Schwartzman
- Anjelica Huston
- Bill Murray
- Natalie Portman
- Amara Karan
- Wallace Wolodarsky
- Waris Ahluwalia
- Irrfan Khan
Dónde ver la película Viaje a Darjeeling, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Viaje a Darjeeling se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Viaje a Darleeling no está disponible en Netflix.
- España: la película Viaje a Darjeeling se puede ver en Netflix y Disney Plus.