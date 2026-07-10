Dentro del catálogo de series y películas, Netflix ofrece una producción ideal para quienes disfrutan de los dramas históricos y las grandes epopeyas. Se trata de Troya: La caída de una ciudad, una serie británica inspirada en la legendaria Guerra de Troya, donde el amor, la ambición, la traición y las batallas cambian el destino de reinos enteros.
Netflix: la serie de época de 8 capítulos que arrasa con una trama cargada de tensiones
Con un elenco destacado, la producción de Netflix se adentra en el romance y la traición que desencadenaron la mítica Guerra de Troya
Estrenada en 2018, esta ficción fue dirigida por Owen Harris y Mark Brozel y cuenta con 8 capítulos de aproximadamente una hora. La historia sigue el romance entre Paris y Helena, el conflicto que desencadena su relación y los enfrentamientos que marcaron la mítica Guerra de Troya, uno de los relatos más famosos de la antigüedad.
Si te gustan las producciones ambientadas en el mundo clásico, Netflix reúne esta propuesta entre sus series y películas históricas más destacadas. Con escenarios imponentes, intensas escenas de acción y un relato cargado de intrigas políticas y conflictos familiares, la serie ofrece una nueva mirada sobre la Guerra de Troya y sus personajes más emblemáticos.
Netflix: de qué trata la serie Troya: La caída de una ciudad
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie versa: "En busca de la mujer prometida por Afrodita, el pastor Paris descubre su verdadera identidad y se enamora de Helena, cuyo rapto desencadena la Guerra de Troya", versa la sinopsis oficial de Netflix.
La diosa Afrodita prometió a Paris (Louis Hunter) que encontraría a una mujer a la que amar y, en su regreso a su Troya natal, se enamora de Helena de Esparta (Bella Dayne), esposa del rey Menelao (Jonas Armstrong), lo que provoca una guerra entre griegos y troyanos.
Una vez iniciada la guerra, intentarán que su amor sobreviva en medio del caos y la devastación de la lucha. Troya: La caída de una ciudad es un relato de amor, de traición, venganza y lucha por el poder.
Netflix: tráiler de la serie Troya: La caída de una ciudad
Reparto de Troya: La caída de una ciudad, el drama romántico de Netflix
- Louis Hunter (Paris)
- Bella Dayne (Helena)
- Frances O'Connor (Hécuba)
- David Threlfall (Príamo)
- Chloe Pirrie (Andrómaca)
- Tom Weston-Jones (Héctor)
- Alfred Enoch (Eneas)
- Jonas Armstrong (Menelao)
- Joseph Mawle (Odiseo)
- Johnny Harris (Agamenón)
- David Gyasi (Aquiles)
- Aimee-Ffion Edwards (Casandra)
- Hakeem Kae-Kazim (Zeus)
Dónde ver la serie Troya: La caída de una ciudad, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Troya: La caída de una ciudad se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Troya: La caída de una ciudad (Troy: Fall of a City) se puede ver en Netflix.
- España: Troya: la serie La caída de una ciudad se puede ver en Netflix.