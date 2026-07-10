Netflix: la serie de época de 8 capítulos que arrasa con una trama cargada de tensiones

Estrenada en 2018, esta ficción fue dirigida por Owen Harris y Mark Brozel y cuenta con 8 capítulos de aproximadamente una hora. La historia sigue el romance entre Paris y Helena, el conflicto que desencadena su relación y los enfrentamientos que marcaron la mítica Guerra de Troya, uno de los relatos más famosos de la antigüedad.

Si te gustan las producciones ambientadas en el mundo clásico, Netflix reúne esta propuesta entre sus series y películas históricas más destacadas. Con escenarios imponentes, intensas escenas de acción y un relato cargado de intrigas políticas y conflictos familiares, la serie ofrece una nueva mirada sobre la Guerra de Troya y sus personajes más emblemáticos.