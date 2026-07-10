La serie de Netflix de 6 capítulos que arrasa con un drama basado en hechos reales

Lo cierto es que Niños de plomo tiene una historia dramática basada en hechos reales que suele ser desgarradora. Dirigida por Maciej Pieprzyca, esta producción polaca de 6 capítulos recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada internacional.

Los niños de plomo es un drama polaco inspirador. "A pesar de lo deprimente que puede ser a veces, la historia en general da a los espectadores una sensación de justicia y esperanza", declaró el crítico Joel Keller de Decider sobre esta serie disponible en Netflix.