La plataforma de series y películas de Netflix tiene una de las producciones más aclamadas del mundo dentro de su catálogo. Se trata de Niños de plomo, una miniserie llegada al gigante de la N roja en febrero de 2026.
La serie de Netflix de 6 capítulos que arrasa con un drama basado en hechos reales
Es una serie basada en hechos realles que arrasa en Netflix con una historia desgarradora y conmovedora
Lo cierto es que Niños de plomo tiene una historia dramática basada en hechos reales que suele ser desgarradora. Dirigida por Maciej Pieprzyca, esta producción polaca de 6 capítulos recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada internacional.
Los niños de plomo es un drama polaco inspirador. "A pesar de lo deprimente que puede ser a veces, la historia en general da a los espectadores una sensación de justicia y esperanza", declaró el crítico Joel Keller de Decider sobre esta serie disponible en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie polaca Niños de plomo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Niños de plomo versa: "Esta apasionante serie dramática está inspirada en la historia real de Jolanta Wadowska-Król, una valiente médica que expuso una epidemia infantil de envenenamiento de plomo".
Cuando una joven médica descubre que los niños que viven cerca de una planta de fundición sufren de envenenamiento por plomo, arriesga su vida y su carrera para salvarlos.
Netflix: tráiler de la serie polaca Niños de plomo
Reparto de Niños de plomo, serie disponible en Netflix
- Joanna Kulig (Jolanta Wadowska-Król)
- Agata Kulesza (Krystyna Berger)
- Kinga Preis (Wiesawa Wilczek)
- Michal Zurawski (Hubert Niedziela)
- Marian Dziedziel (Jerzy Zietek)
- Zbigniew Zamachowski (Zdzislaw Grudzien)
- Sebastian Pawlak (Zbigniew Król)
- Grzegorz Przybyt (Alojz Sonntag)
Dónde ver la serie Niños de plomo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Niños de plomo (Lead Children) se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.