Descubrimiento en la selva de Perú puede tener un efecto en la economía mundial

Asimismo, el estudio resolvió un misterio histórico en torno al árbol que originó el clon más cultivado y distribuido en el planeta.

Riqueza genética

Los árboles evaluados provienen de entornos silvestres y semi-silvestres en ocho regiones geográficas distintas, ubicadas entre las llanuras de la Amazonía y las faldas de la cordillera andina. Estas plantas tienen alrededor de 50 años de antigüedad y se mantuvieron al margen de los procesos de hibridación artificial. El análisis del ADN determinó que el 80% de las muestras pertenece a estos nuevos linajes locales.

La clasificación tradicional del cacao contemplaba únicamente diez grupos genéticos establecidos tras un mapeo realizado en el año 2008. Este nuevo descubrimiento sumó cuatro linajes adicionales denominados Chuncho, Awajun y Porcelana.

Dichas variedades representan un patrimonio exclusivo que no figura en ninguna otra base de datos del planeta, puesto que la mayoría de los perfiles estudiados resultó ser única.

Un descubrimiento con potencial

El sector del cacao de lujo podría verse impactado por este descubrimiento.

La relevancia económica de este hallazgo radica en la cercanía de las variedades Awajun y Porcelana con la línea Nacional, famosa por sus notas florales destinadas al mercado de lujo.

Actualmente, más de 80.000 familias agricultoras dependen del cultivo en la región. El aprovechamiento de estas semillas silvestres permitirá expandir la oferta de materia prima orientada a la producción de chocolate de alta gama.

El trabajo científico determinó además la ascendencia de la variedad clonada CCN 51, un espécimen sumamente popular por su alto rendimiento productivo. Los datos genéticos revelaron que el ancestro desconocido de este famoso clon pertenece a la variedad Awajun.