El reino perdido de África: estudio halló una civilización antigua pero más avanzada de lo que se creía

En el corazón del Parque Nacional Kruger descansa una antigua ciudad amurallada. Un nuevo estudio sobre las ruinas de piedra, conocidas localmente como Thulamela, cambia la visión tradicional sobre la historia de África.
Los investigadores observaron características urbanas complejas que sorprendieron a la comunidad científica internacional.
El estudio
Las primeras excavaciones en la zona sacaron a la luz un gran descubrimiento relacionado con metales preciosos. Los arqueólogos encontraron objetos de oro junto a entierros humanos bajo el suelo de antiguas viviendas.
Las fechas de radiocarbono ubican la ocupación principal del asombroso sitio arqueológico entre los años 1447 y 1643.
La numerosa población local dominaba perfectamente el trabajo de los metales, la compleja producción de textiles, la extensa ganadería a gran escala. También practicaban el lucrativo comercio a larga distancia con diversas culturas costeras lejanas.
Un reino en peligro
Las fuertes lluvias recientes dañaron muros importantes del inmenso complejo arqueológico. La erosión natural amenaza con borrar para siempre las huellas de aquel reino que prosperó durante siglos.
Los preocupados expertos piden medidas urgentes para proteger las invaluables estructuras de piedra antes de perderlas por completo.
Gran parte de los materiales recuperados en expediciones pasadas permaneció durante décadas en depósitos sin recibir un análisis adecuado.
Las vasijas, herramientas de hierro macizo, abalorios de vidrio esperan nuevas investigaciones para completar el panorama histórico de la vasta región del sur continental.
Los especialistas planean utilizar tecnología moderna para mapear toda la zona circundante con gran detalle. El trabajo cartográfico permitirá comprender mejor la compleja organización política del inmenso territorio.