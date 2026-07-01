Descubrimiento: estudio da más pistas sobre por qué se extinguieron los neandertales

Durante muchas décadas, la desaparición de las poblaciones antiguas representó un enigma absoluto para toda la comunidad científica. Muchos investigadores propusieron factores climáticos, problemas de salud o competencia territorial para explicar el fenómeno, hasta que llego un nuevo estudio.
Ahora, un nuevo descubrimiento genético aporta datos inéditos sobre la misteriosa extinción de estas especies en el continente europeo.
Científicos europeos publicaron un estudio reciente en la prestigiosa revista Nature con información sumamente precisa. Los expertos analizaron restos óseos pertenecientes a 27 individuos hallados en diez sitios arqueológicos distintos de Bélgica o Francia. A partir de muestras de alta calidad, lograron reconstruir el código genético con un nivel de exactitud sin precedentes.
Un descubrimiento clave
Los sorprendentes resultados demostraron que los neandertales de esa región específica presentaban una notable diversidad genética. Ningún individuo de la muestra evaluada mostró señales de deterioro biológico por reproducción entre familiares cercanos. Todo apunta a que formaban parte de una red comunitaria interconectada, muy distinta a las pequeñas agrupaciones aisladas de Siberia.
Dichos datos genéticos descartan la falta de variedad biológica como causa principal del fin de la especie en el noroeste de Europa. Los especialistas que participaron del trabajo sugieren contemplar la historia de estas agrupaciones desde una perspectiva más amplia. Las condiciones de supervivencia variaban fuertemente según la zona geográfica habitada.
El complejo vínculo con los humanos
Una segunda incógnita importante surge al analizar la convivencia prolongada con los humanos modernos durante cientos de generaciones. A pesar del largo tiempo de superposición en los mismos territorios continentales, los investigadores no hallaron evidencias de cruces recientes en los individuos occidentales analizados.
Múltiples hipótesis intentan explicar la evidente falta de integración biológica en esa zona geográfica específica. Varias teorías científicas señalan posibles barreras sociales o culturales que impidieron aceptar a descendientes mixtos dentro de los clanes.
El motivo final por el cual estas comunidades saludables desaparecieron de la Tierra continúa siendo un completo misterio para la ciencia.