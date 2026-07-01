Descubrimiento: estudio da más pistas sobre por qué se extinguieron los neandertales

Un descubrimiento clave

El nuevo estudio se centró en una zona clave.

Los sorprendentes resultados demostraron que los neandertales de esa región específica presentaban una notable diversidad genética. Ningún individuo de la muestra evaluada mostró señales de deterioro biológico por reproducción entre familiares cercanos. Todo apunta a que formaban parte de una red comunitaria interconectada, muy distinta a las pequeñas agrupaciones aisladas de Siberia.

Dichos datos genéticos descartan la falta de variedad biológica como causa principal del fin de la especie en el noroeste de Europa. Los especialistas que participaron del trabajo sugieren contemplar la historia de estas agrupaciones desde una perspectiva más amplia. Las condiciones de supervivencia variaban fuertemente según la zona geográfica habitada.

El complejo vínculo con los humanos

La ciencia continúa investigando por qué desaparecieron los neandertales.

Una segunda incógnita importante surge al analizar la convivencia prolongada con los humanos modernos durante cientos de generaciones. A pesar del largo tiempo de superposición en los mismos territorios continentales, los investigadores no hallaron evidencias de cruces recientes en los individuos occidentales analizados.

Múltiples hipótesis intentan explicar la evidente falta de integración biológica en esa zona geográfica específica. Varias teorías científicas señalan posibles barreras sociales o culturales que impidieron aceptar a descendientes mixtos dentro de los clanes.

El motivo final por el cual estas comunidades saludables desaparecieron de la Tierra continúa siendo un completo misterio para la ciencia.