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Ola polar

¿Se suspenden las clases por el frío? El comunicado de la DGE por el dictado en el turno tarde

Debido al frío extremo en Mendoza, la DGE dio un comunicado sobre el dictado de clases este miércoles en el turno tarde

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El frío extremo obligó a la DGE a tomar cartas en el asunto sobre el normal dictado de clases en Mendoza.

El frío extremo obligó a la DGE a tomar cartas en el asunto sobre el normal dictado de clases en Mendoza.

Luego de la suspensión de clases en varios departamentos y localidades de Mendoza por el frío extremo, este miércoles por la mañana, la Dirección General de Escuelas (DGE) informó sobre el dictado de clases en el turno tarde.

Este miércoles por la mañana, la DGE tomó la decisión de la suspensión de clases en varios puntos de la provincia, debido a la presencia de nieve, lluvias, viento y temperaturas bajo cero.

Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata, no tuvieron actividades escolares, mientras que en el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Frío polar: el comunicado de la DGE por las clases en la tarde y noche

La Dirección General de Escuela (DGE) brindó un comunicado, donde se refirió a la posibilidad de suspensión de clases este miércoles en el turno tarde.

"La medida sigue en Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata y se extiende a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz", indicó el comunicado de la DGE.

Aclararon: "En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad".

Qué dice el pronóstico del tiempo para este miércoles y jueves

Este miércoles, en el Gran Mendoza se divisan lloviznas débiles, aguanieve y nevadas por la mañana, lo mismo que se espera por la tarde.

La temperatura máxima se registró por la mañana, cerca de los 6 grados, mientras que se espera que el frío sea muy intenso sobre la noche, cuando el termómetro ronde los 0 grados.

Y para este jueves, el termómetro caerá aún más, registrándose también en el Gran Mendoza una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 4 grados.

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