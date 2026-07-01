¿Se suspenden las clases por el frío? El comunicado de la DGE por el dictado en el turno tarde

Frío polar: el comunicado de la DGE por las clases en la tarde y noche

La Dirección General de Escuela (DGE) brindó un comunicado, donde se refirió a la posibilidad de suspensión de clases este miércoles en el turno tarde.

"La medida sigue en Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe y las localidades de Potrerillos y Uspallata y se extiende a San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz", indicó el comunicado de la DGE.

Aclararon: "En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad".

Qué dice el pronóstico del tiempo para este miércoles y jueves

Este miércoles, en el Gran Mendoza se divisan lloviznas débiles, aguanieve y nevadas por la mañana, lo mismo que se espera por la tarde.

La temperatura máxima se registró por la mañana, cerca de los 6 grados, mientras que se espera que el frío sea muy intenso sobre la noche, cuando el termómetro ronde los 0 grados.

Y para este jueves, el termómetro caerá aún más, registrándose también en el Gran Mendoza una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 4 grados.