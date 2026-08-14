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Pronóstico: Mendoza estará nublada durante todo el día, y sigue el frío

El pronóstico para este viernes anticipa un leve ascenso en la temperatura del llano mendocino, aunque el cielo se mantendrá cubierto

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Las nubes dirán presente durante todo el día.

Las nubes dirán presente durante todo el día.

El pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza anticipa una jornada con un leve incremento en los termómetros, aunque la nubosidad será la protagonista en gran parte del territorio. Las condiciones en la alta montaña seguirán con cierta inestabilidad y presencia de nieve.

El reporte provincial

De acuerdo con la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, para hoy se espera un día algo nublado con ascenso de la temperatura. El organismo provincial indica que soplarán vientos leves provenientes del sector sur.

En la zona de la cordillera, se prevé que continúen las nevadas débiles. En cuanto a las marcas térmicas, se espera una gran amplitud, con una mínima que descenderá hasta el 1°C y una máxima que alcanzará los 15°C en horas de la tarde.

El panorama nacional

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta una jornada con cielo completamente nublado desde la madrugada hasta la noche. La probabilidad de precipitaciones en el llano es muy baja, ubicándose en un 0% durante la madrugada y la noche, y apenas entre un 0% y un 10% para la mañana y la tarde.

El pron&oacute;stico del Servicio Meteorol&oacute;gico Nacional.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico de la entidad nacional anticipa para hoy una temperatura mínima de 10°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C. En cuanto a la ventilación, el viento soplará desde el este de forma constante durante todo el día.

Se registrarán velocidades regulares de entre 13 y 22 kilómetros por hora, incrementando levemente su intensidad durante la mañana con ráfagas que rondarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

En pocas palabras

  • Pronóstico Mendoza: cielo cubierto con leve ascenso de temperatura y vientos del sur.
  • Alta Montaña: se esperan nevadas débiles con gran amplitud térmica.
  • Valores Nacionales: cielo nublado, mínima de 10°C y máxima de 13°C con vientos del este.
Resumen generado por Thinkindot AI

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