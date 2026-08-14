Pronóstico: Mendoza estará nublada durante todo el día, y sigue el frío

El panorama nacional

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta una jornada con cielo completamente nublado desde la madrugada hasta la noche. La probabilidad de precipitaciones en el llano es muy baja, ubicándose en un 0% durante la madrugada y la noche, y apenas entre un 0% y un 10% para la mañana y la tarde.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico de la entidad nacional anticipa para hoy una temperatura mínima de 10°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C. En cuanto a la ventilación, el viento soplará desde el este de forma constante durante todo el día.

Se registrarán velocidades regulares de entre 13 y 22 kilómetros por hora, incrementando levemente su intensidad durante la mañana con ráfagas que rondarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora.