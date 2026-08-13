El pronóstico del tiempo confirma que habrá chaparrones y lluvias aisladas

El pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional confirma que el sábado habrá un cielo nublado, con una máxima de 14 grados y 4 grados de mínima.

Pronóstico del tiempo: lluvias y chaparrones

Es inminente la caída de agua en el Gran Mendoza y todos los departamentos. Se espera que el domingo haya chaparrones durante toda la jornada, con una mínima de 5 grados y 14 grados de máxima.

Las condiciones se repetirán el lunes con la presencia de lluvias aisladas, pero con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14 grados.

Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Nevadas en alta montaña

El reporte del pronóstico del tiempo para alta montaña no es muy alentador, ya que entre este viernes el y lunes las condiciones desmejorarán en la cordillera de Mendoza, con futuras nevadas que dilatarían aún más la reapertura del Paso Cristo Redentor, que este jueves cumple un mes desde que se cerró.

Mejora el tiempo la semana que viene en Mendoza

El pronóstico del tiempo señala días más cálidos para la próxima semana en Mendoza. El Anticiclón del Pacífico Sur, un gran sistema de alta presión atmosférica ubicado sobre el océano Pacífico, mucho tendría que ver con la llegada de días más agradables.

Las temperaturas mínimas irán en aumento, al igual que las máximas, que oscilarán entre los 15 y 20 grados, desde el próximo martes en adelante.