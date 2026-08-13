Está todo dado para que el agua diga presente en Mendoza. Según señala el pronóstico del tiempo, chaparrones y lluvias serán protagonistas por estos días en la provincia. Al frío que se viene atravesando, al invierno se le sumarán precipitaciones en casi toda Mendoza.
El pronóstico del tiempo confirma que habrá chaparrones y lluvias aisladas
Se aproxima el agua en Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Conocé qué días habrá lluvias y chaparrones
Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro subirá hasta los 13 grados este jueves, luego de superar una jornada que tuvo un comienzo muy frío, con 1 grado en el Gran Mendoza.
Se espera que las condiciones mejoren para este viernes, ya que la mínima será de 3 grados y la máxima escalará hasta los 15 grados, con cielo parcialmente nublado la mayor parte del día.
El pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional confirma que el sábado habrá un cielo nublado, con una máxima de 14 grados y 4 grados de mínima.
Pronóstico del tiempo: lluvias y chaparrones
Es inminente la caída de agua en el Gran Mendoza y todos los departamentos. Se espera que el domingo haya chaparrones durante toda la jornada, con una mínima de 5 grados y 14 grados de máxima.
Las condiciones se repetirán el lunes con la presencia de lluvias aisladas, pero con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 14 grados.
Nevadas en alta montaña
El reporte del pronóstico del tiempo para alta montaña no es muy alentador, ya que entre este viernes el y lunes las condiciones desmejorarán en la cordillera de Mendoza, con futuras nevadas que dilatarían aún más la reapertura del Paso Cristo Redentor, que este jueves cumple un mes desde que se cerró.
Mejora el tiempo la semana que viene en Mendoza
El pronóstico del tiempo señala días más cálidos para la próxima semana en Mendoza. El Anticiclón del Pacífico Sur, un gran sistema de alta presión atmosférica ubicado sobre el océano Pacífico, mucho tendría que ver con la llegada de días más agradables.
Las temperaturas mínimas irán en aumento, al igual que las máximas, que oscilarán entre los 15 y 20 grados, desde el próximo martes en adelante.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: Se anuncian chaparrones y lluvias aisladas en Mendoza durante la semana.
- Temperaturas: Se esperan máximas de hasta 15°C y mínimas de 1°C, con una mejora gradual hacia el fin de semana.
- Alta Montaña: Se prevén nevadas entre viernes y lunes, lo que podría retrasar la reapertura del Paso Cristo Redentor.