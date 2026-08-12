Frío y un alerta por nevadas: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de Contingencias Climáticas.

En las zonas productivas se esperan heladas que afectarán a los oasis cultivados. Para esta jornada, la temperatura máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima marcará un marcado descenso hasta llegar a 1°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la tendencia para la continuidad de la semana. Según los datos de este organismo, el miércoles 12 de agosto el cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche.

El SMN adelantó que la máxima aumentará un grado.

Los termómetros registrarán una leve variación con respecto al martes, ubicando la temperatura mínima en 4°C y la máxima en 12°C. Además, se espera una probabilidad de precipitación muy baja, del orden del 0 al 10%, con vientos que rotarán entre el sur, sureste y noreste a velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.