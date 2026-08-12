El pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza anticipa una jornada con nubosidad parcial y un muy leve aumento en los termómetros, aunque la mayor atención meteorológica se concentra en alta montaña.
Frío y un alerta por nevadas: así estará el tiempo este martes en Mendoza
La temperatura seguirá baja en Mendoza este martes, y se suma un alerta por nevadas en la Cordillera
Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional emitieron un alerta amarillo debido a nevadas persistentes en la cordillera, las cuales afectarán de manera directa la zona del Paso Cristo Redentor.
El tiempo: nublado y frío
De acuerdo con el reporte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, el martes 11 de agosto se presentará parcial nublado con ascenso de la temperatura y vientos leves provenientes del sector sur.
En las zonas productivas se esperan heladas que afectarán a los oasis cultivados. Para esta jornada, la temperatura máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima marcará un marcado descenso hasta llegar a 1°C.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la tendencia para la continuidad de la semana. Según los datos de este organismo, el miércoles 12 de agosto el cielo permanecerá mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche.
Los termómetros registrarán una leve variación con respecto al martes, ubicando la temperatura mínima en 4°C y la máxima en 12°C. Además, se espera una probabilidad de precipitación muy baja, del orden del 0 al 10%, con vientos que rotarán entre el sur, sureste y noreste a velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: se espera una jornada con nubosidad parcial y leve aumento de temperatura en Mendoza.
- Alerta en Cordillera: nevadas persistentes activas en alta montaña, afectando el Paso Cristo Redentor.
- Temperaturas: máxima de 13°C y mínima de 1°C, con pronóstico de heladas en zonas cultivadas.