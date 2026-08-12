Baño de repostería o chocolate cobertura: diferencias principales

¿Qué diferencias tienen el baño de repostería y el chocolate cobertura?

Antes de saber qué diferencia tiene el baño de repostería y el chocolate cobertura, hay que comprender bien de dónde viene cada uno y cuál es su base.

El chocolate, que es el ingrediente principal de ambos, es un alimento de la región de la Amazonia de América. Proviene del árbol de cacao y fueron las culturas mesoamericanas las primeras en cultivarlo y consumirlo hace más de 3000 años.

El proceso de extracción y molienda del cacao da como resultado una pasta de sabor y color intenso. Una vez que se recolectan los granos, se fermentan, se secan, se tuestan y muelen. Para llegar al chocolate, se realiza una mezcla de cacao con azúcar y se templa.

Aunque el baño de repostería y el chocolate cobertura tienen sus bases en el cacao, la diferencia es enorme.

El chocolate cobertura es el más puro porque básicamente es chocolate real elaborado con manteca de cacao pura.

View this post on Instagram

El baño de repostería reemplaza la manteca de cacao por grasas vegetales, aceites y azúcar añadido. Más allá de la obtención, la diferencia de preparación y uso es muy importante.

El chocolate cobertura, para poder usarse en la cocina, requiere sí o sí de un templado tras el derretido para cristalizar correctamente. Tiene un brillo natural, un sabor superior, se derrite al tacto y hace un ruido de crujido al cortarlo.

El baño de repostería, a diferencia del chocolate cobertura, viene listo para derretir y usar; no requiere de templado. Es más barato, se seca más rápido y resiste mejor las temperaturas ambientales.

Diferencias de uso entre ambos tipos de chocolate

El chocolate cobertura se utiliza en la cocina y la repostería para bombonería fina, huevos de Pascua, tabletas, ganaches y mousses de sabor intenso.

Se utilizan para diferentes preparaciones.

El baño de repostería es ideal para bañar alfajores, decorar budines o galletas y realizar producciones masivas de productos con el fin de venderlos.