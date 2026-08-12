Confirmado: Sólo estos 3 grupos de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en septiembre 2026

Como ocurre al inicio de cada período, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aguardan la confirmación de los montos a cobrar y la continuidad de las ayudas estatales. De cara a septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo mantiene la acreditación del bono extraordinario de $70.000 para acompañar a los sectores de menores recursos, aunque el importe efectivo que recibe cada titular depende de su escala de haberes.
Los 3 grupos de ANSES que reciben el bono de $70.000 en septiembre
El refuerzo económico está destinado de manera exclusiva a tres sectores específicos del esquema previsional:
- Jubilados y pensionados del SIPA: titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino que perciban haberes encuadrados dentro de las escalas mínimas o intermedias.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios de prestaciones por invalidez, vejez o madres de 7 hijos o más.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): adultos mayores que perciben la prestación de protección social garantizada.
Cómo se calcula el bono y el tope máximo garantizado
El esquema de acreditación busca concentrar la ayuda en los haberes más bajos mediante la aplicación de un tope mensual:
- Cobro completo ($70.000): lo reciben en su totalidad los beneficiarios que perciben únicamente la jubilación mínima, las PNC o la PUAM.
- Cobro proporcional: para quienes perciben un haber contributivo superior al mínimo pero inferior al tope máximo garantizado (haber mínimo + $70.000), la ANSES abona un bono escalar. La suma se calcula liquidando la diferencia exacta requerida para equiparar dicha cifra tope.
- Excluidos: los titulares cuyo haber básico supere el tope mensual fijado no perciben la asignación extraordinaria.
El congelamiento del bono de $70.000 desde 2024
A diferencia de los haberes mensuales del SIPA, que se actualizan de forma automática según la inflación del INDEC (IPC), el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado en su valor nominal desde marzo de 2024.
Esta falta de actualización provocó una pérdida progresiva de su peso sobre los ingresos reales del sector pasivo:
- Marzo de 2024: el bono de $70.000 representaba el 52% del haber mínimo.
- Septiembre de 2026: la suma equivale a cerca del 16% del haber base.
- Brecha estimada: de haber acompañado el índice de movilidad previsional, el refuerzo económico debería ubicarse en torno a los $218.558.
En pocas palabras
- ANSES confirmó: El bono de $70.000 en septiembre es solo para tres categorías previsional.
- Beneficiarios clave: Jubilados SIPA con haberes mínimos, PNC y PUAM recibirán el refuerzo.
- Valor congelado: El bono no se actualiza desde marzo 2024, perdiendo poder adquisitivo.
Resumen generado por Thinkindot AI