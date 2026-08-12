Confirmado: Sólo estos 3 grupos de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en septiembre 2026

Cobro completo ($70.000): lo reciben en su totalidad los beneficiarios que perciben únicamente la jubilación mínima, las PNC o la PUAM.

lo reciben en su totalidad los beneficiarios que perciben únicamente la jubilación mínima, las PNC o la PUAM. Cobro proporcional: para quienes perciben un haber contributivo superior al mínimo pero inferior al tope máximo garantizado (haber mínimo + $70.000), la ANSES abona un bono escalar. La suma se calcula liquidando la diferencia exacta requerida para equiparar dicha cifra tope.

para quienes perciben un haber contributivo superior al mínimo pero inferior al tope máximo garantizado (haber mínimo + $70.000), la ANSES abona un bono escalar. La suma se calcula liquidando la diferencia exacta requerida para equiparar dicha cifra tope. Excluidos: los titulares cuyo haber básico supere el tope mensual fijado no perciben la asignación extraordinaria.

El congelamiento del bono de $70.000 desde 2024

A diferencia de los haberes mensuales del SIPA, que se actualizan de forma automática según la inflación del INDEC (IPC), el bono extraordinario de $70.000 permanece congelado en su valor nominal desde marzo de 2024.

Esta falta de actualización provocó una pérdida progresiva de su peso sobre los ingresos reales del sector pasivo: