El desarrollo regular del cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) presentará una modificación operativa durante la tercera semana de agosto de 2026. A causa del feriado nacional inamovible del lunes 17 de agosto, las entidades financieras de todo el país permanecerán cerradas, por lo que no habrá acreditaciones automáticas ni atención presencial en ventanillas bancarias.
Feriado del 17 de agosto: cómo impacta en el calendario de ANSES y qué jubilados cobran después del fin de semana largo
La conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín paralizará la actividad bancaria en todo el país y cambia el cronograma de pagos de ANSES
Esta interrupción en el sistema financiero incide principalmente en los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, dividiendo el cronograma de cobro de ANSES en dos tramos: los documentos finalizados del 0 al 4 cobrarán antes del fin de semana largo, mientras que las terminaciones del 5 al 9 lo harán a partir de la reapertura bancaria.
El impacto del feriado en el cobro de jubilados: cómo se retoman los depósitos
Al no operar el sistema de clearing bancario durante la jornada del lunes 17, el flujo de transferencias se reanudará el primer día hábil posterior.
Por esta razón, los titulares de haberes mínimos con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5 tendrán sus fondos acreditados el martes 18 de agosto. A partir de esa fecha, la ANSES continuará con el desembolso habitual a razón de una terminación de documento por día hábil.
Calendario de cobro para jubilados que perciben la mínima
El esquema oficial para la primera escala del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) queda estructurado de la siguiente forma:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto (reanudación de pagos).
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
Fechas confirmadas para haberes que superan la mínima
Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al piso garantizado, el calendario no experimenta alteraciones relacionadas con la festividad patria, ya que sus depósitos están asignados para el cierre del mes en bloques de dos terminaciones de DNI por jornada:
- DNI finalizados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
- DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
- DNI finalizados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
- DNI finalizados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
- DNI finalizados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Haber base en agosto y la definición del bono extraordinario
Junto con la adecuación de las fechas por el feriado, la liquidación de agosto incorpora la actualización mensual automática fijada por el índice de movilidad inflacionaria. Con este porcentaje, el haber mínimo garantizado alcanza los $419.817,13.
Por su parte, el total de bolsillo que percibirán los beneficiarios de la mínima dependerá de la instrumentación formal del bono extraordinario de hasta $70.000, suma que requiere la publicación del decreto del Poder Ejecutivo para su incorporación final en las órdenes de pago de la ANSES.
En pocas palabras
- Feriado del 17 de agosto: Impacta en el calendario de pagos de ANSES, afectando a jubilados.
- Pagos divididos: DNI 0-4 cobran antes del fin de semana largo; DNI 5-9 después.
- Haberes de agosto: Mínima de $419.817,13 y posible bono de hasta $70.000.