Feriado del 17 de agosto: cómo impacta en el calendario de ANSES y qué jubilados cobran después del fin de semana largo

Por esta razón, los titulares de haberes mínimos con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 5 tendrán sus fondos acreditados el martes 18 de agosto. A partir de esa fecha, la ANSES continuará con el desembolso habitual a razón de una terminación de documento por día hábil.

Calendario de cobro para jubilados que perciben la mínima

El esquema oficial para la primera escala del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) queda estructurado de la siguiente forma:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto (reanudación de pagos).

martes 18 de agosto (reanudación de pagos). DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

Fechas confirmadas para haberes que superan la mínima

Para los jubilados y pensionados con ingresos superiores al piso garantizado, el calendario no experimenta alteraciones relacionadas con la festividad patria, ya que sus depósitos están asignados para el cierre del mes en bloques de dos terminaciones de DNI por jornada:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI finalizados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI finalizados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI finalizados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Haber base en agosto y la definición del bono extraordinario

Junto con la adecuación de las fechas por el feriado, la liquidación de agosto incorpora la actualización mensual automática fijada por el índice de movilidad inflacionaria. Con este porcentaje, el haber mínimo garantizado alcanza los $419.817,13.

Por su parte, el total de bolsillo que percibirán los beneficiarios de la mínima dependerá de la instrumentación formal del bono extraordinario de hasta $70.000, suma que requiere la publicación del decreto del Poder Ejecutivo para su incorporación final en las órdenes de pago de la ANSES.