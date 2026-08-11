AUH de ANSES para DNI terminado en 5: fecha de cobro en agosto tras el feriado y montos con aumento

Los importes netos de bolsillo a percibir en agosto son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por cada menor.

netos por cada menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.

netos. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin límite de edad).

Calendario completo de pagos de la AUH en agosto

La acreditación de haberes se efectúa por día hábil según la finalización del documento, contemplando el corte bancario por el feriado patrio:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (sin actividad bancaria).

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

Quiénes perciben la prestación y cómo presentar la Libreta AUH

La AUH alcanza a 2,5 millones de familias y asiste de forma directa a 4,3 millones de menores. La medida comprende a madres, padres o tutores a cargo de niños menores de 18 años que formen parte de los siguientes sectores:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales o sin aportes previsionales.

Personal del régimen de Casas Particulares.

Contribuyentes inscriptos en el Monotributo Social.

Para solicitar el cobro del 20% acumulado durante el período anterior, el trámite debe gestionarse a través del portal institucional:

Ingreso a la plataforma: acceder a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

acceder a con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Revisión de datos: seleccionar la opción "Hijos" y dirigirse a "Libreta AUH" para chequear el estado de las obligaciones médicas y escolares.

seleccionar la opción y dirigirse a para chequear el estado de las obligaciones médicas y escolares. Descarga del formulario: si falta completar algún rubro, presionar en "Generar Libreta" e imprimir la planilla en una sola hoja con buena resolución.

si falta completar algún rubro, presionar en e imprimir la planilla en una sola hoja con buena resolución. Completado institucional: llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para que las autoridades registren las firmas y sellos correspondientes sin tachaduras.

llevar el formulario al centro de salud y a la escuela para que las autoridades registren las firmas y sellos correspondientes sin tachaduras. Carga digital: tomar una foto clara del formulario completo sobre una superficie plana (en formato JPG, peso menor a 3 MB y con las cuatro esquinas visibles). Subir la imagen en Mi ANSES > Hijos > Subir Libreta AUH.

El trámite queda formalmente registrado una vez que el titular recibe un correo electrónico de confirmación de la carga.