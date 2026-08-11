Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del martes 11 de agosto para jubilados, AUH y asignaciones

Cronograma completo: quiénes cobran este martes 11 de agosto

La distribución de los fondos bancarios para la jornada del martes abarca a los siguientes grupos y terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3 (perciben haber con aumento + bono de $70.000).

DNI terminados en (perciben haber con aumento + bono de $70.000). Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1 (perciben haber con aumento + bono de $70.000).

DNI terminados en (perciben haber con aumento + bono de $70.000). Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).

todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre). Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).

Resumen de acreditaciones para el martes 11 de agosto

Según lo confirmado por ANSES, estos son los cobros de este martes 11 de agosto: