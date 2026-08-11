La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, avanza con la acreditación de prestaciones correspondientes al período de agosto de 2026. Para este martes 11 de agosto, el organismo liquida haberes con la actualización mensual del 1,89% por movilidad y el pago del bono extraordinario de $70.000 para las categorías alcanzadas.
ANSES
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del martes 11 de agosto para jubilados, AUH y asignaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de liquidaciones del mes. El detalle de quiénes perciben sus ingresos en la jornada de este martes
Cronograma completo: quiénes cobran este martes 11 de agosto
La distribución de los fondos bancarios para la jornada del martes abarca a los siguientes grupos y terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3 (perciben haber con aumento + bono de $70.000).
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1 (perciben haber con aumento + bono de $70.000).
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 1.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).
Resumen de acreditaciones para el martes 11 de agosto
Según lo confirmado por ANSES, estos son los cobros de este martes 11 de agosto:
Cómo y dónde consultar la fecha y lugar de cobro
Los titulares pueden verificar de forma gratuita el estado de su liquidación, el recibo digital de haberes o la sucursal bancaria asignada a través de los canales oficiales:
- Plataforma Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar o desde la aplicación móvil utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Sección de cobros: seleccionar la opción "Cobros" o "Consultar fecha y lugar de cobro".
- Consulta directa: también se puede revisar la grilla completa ingresando al apartado "Calendario de Pagos" en el portal institucional.
En pocas palabras
- ANSES: Paga este martes 11 de agosto jubilaciones, AUH y asignaciones con aumento y bono.
- Beneficiarios: Cobran Pensiones No Contributivas y jubilaciones mínimas (DNI 1, 2 y 3).
- Consultas: Fechas y lugares de cobro se pueden verificar en Mi ANSES o el sitio oficial.
Resumen generado por Thinkindot AI