La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las escalas de haberes que percibirán los jubilados, pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) en agosto de 2026.
ANSES decretó el monto mínimo y el máximo que van a cobrar los jubilados en agosto 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social formalizó los nuevos valores que regirán durante el octavo mes del año conn el reajuste del 1,89% por inflación y la acreditación del bono de $70.000,
Durante este período, los ingresos previsionales absorben una actualización mensual del 1,89%, calculada en base a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computada con dos decimales para definir la liquidación exacta.
Escala previsional de agosto: haberes base, bono y cobro total de bolsillo
La fórmula de movilidad impacta sobre el haber básico de todas las categorías del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, la grilla de remuneraciones de bolsillo queda conformada de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.775,92 más bono de $70.000: $489.775,92
- Jubilación máxima: $2.824.694,50
- PUAM: $335.820,74 y bono de $70.000: $405.820,74
- PNC (Invalidez y Vejez): $293.843,14 y bono de $70.000: $363.843,14
Alcance del bono previsional de $70.000 y cobro proporcional
El suplemento de $70.000 se acredita automáticamente en la cuenta bancaria junto a los haberes habituales del mes, sin necesidad de trámites ni gestiones presenciales:
- Cobro íntegro: destinado a quienes perciben la jubilación mínima ($419.775,92), la PUAM ($335.820,74) y las PNC ($293.843,14).
- Cobro proporcional: los jubilados con haberes superiores a la mínima que no alcancen el límite de $489.775,92 cobran una suma adicional equivalente a la diferencia exacta requerida para equiparar dicho tope.
- Excluidos del beneficio: quienes perciben ingresos por encima de los $489.775,92 quedan al margen de la ayuda económica extraordinaria.
Calendario completo de pagos de ANSES para agosto 2026
La distribución de los fondos de ANSES se realiza en forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la prestación asignada:
Pensiones No Contributivas (PNC)
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DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
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DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.
DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: Los haberes previsionales de agosto tendrán un reajuste del 1,89% y un bono de $70.000.
- Detalles de cobro: Jubilación mínima alcanzará los $489.775,92 con el bono incluido.
- Calendario de pagos: Se detalla la cronología de cobro según terminación de DNI para PNC y jubilaciones.