ANSES decretó el monto mínimo y el máximo que van a cobrar los jubilados en agosto 2026

Durante este período, los ingresos previsionales absorben una actualización mensual del 1,89%, calculada en base a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) computada con dos decimales para definir la liquidación exacta.

Escala previsional de agosto: haberes base, bono y cobro total de bolsillo

La fórmula de movilidad impacta sobre el haber básico de todas las categorías del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, la grilla de remuneraciones de bolsillo queda conformada de la siguiente manera: