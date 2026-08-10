AUH de ANSES para DNI terminado en 3: fecha confirmada de cobro en agosto y montos con aumento

Con la actualización porcentual del 1,89%, los montos netos que se depositan en las cajas de ahorro son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por menor.

netos por menor. Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.

netos. AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin tope de edad).

Calendario completo de pagos de la AUH en agosto

La acreditación de las asignaciones se efectúa de manera progresiva por día hábil, con una pausa por el feriado nacional del lunes 17 de agosto:

DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.

DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.

Población alcanzada y pasos para presentar la Libreta AUH

La AUH brinda cobertura a cerca de 2,5 millones de familias y asiste de forma directa a 4,3 millones de niños y adolescentes. Está dirigida a:

Personas desocupadas.

Trabajadores en la informalidad o sin aportes.

Personal de casas particulares.

Titulares del Monotributo Social.

Para liberar el 20% acumulado durante el año anterior, los titulares deben completar la validación escolar y médica de forma 100% digital: