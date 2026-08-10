La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con la liquidación de las asignaciones sociales correspondientes al período de agosto de 2026. Dentro del calendario estipulado por el organismo previsional, los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 3 percibirán sus haberes el jueves 13 de agosto.
AUH de ANSES para DNI terminado en 3: fecha confirmada de cobro en agosto y montos con aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el cronograma del mes. Cuándo se acreditan los fondos para la terminación 3, los valores en mano tras la suba del 1,89% y el trámite web para cobrar el 20% retenido.
Los ingresos del octavo mes del año incorporan el aumento por movilidad del 1,89%, valor derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio (1,9%) tomado con dos decimales para determinar el haber exacto de liquidación.
Cuánto se cobra en mano por cada asignación en agosto 2026
Por normativa del sistema de seguridad social, el organismo gira mensualmente a las cuentas bancarias el 80% de la prestación. El 20% restante queda en custodia estatal y se cobra de manera acumulada una vez que se acredita la Libreta AUH con los controles sanitarios y la asistencia escolar.
Con la actualización porcentual del 1,89%, los montos netos que se depositan en las cajas de ahorro son los siguientes:
- Asignación Universal por Hijo (haber general): $120.675,30 netos por menor.
- Asignación por Embarazo (AUE): $120.675,30 netos.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $392.935,68 netos (sin tope de edad).
Calendario completo de pagos de la AUH en agosto
La acreditación de las asignaciones se efectúa de manera progresiva por día hábil, con una pausa por el feriado nacional del lunes 17 de agosto:
- DNI finalizados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI finalizados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI finalizados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI finalizados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI finalizados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: sin actividad bancaria por Feriado Nacional.
- DNI finalizados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI finalizados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI finalizados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI finalizados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI finalizados en 9: lunes 24 de agosto.
Población alcanzada y pasos para presentar la Libreta AUH
La AUH brinda cobertura a cerca de 2,5 millones de familias y asiste de forma directa a 4,3 millones de niños y adolescentes. Está dirigida a:
- Personas desocupadas.
- Trabajadores en la informalidad o sin aportes.
- Personal de casas particulares.
- Titulares del Monotributo Social.
Para liberar el 20% acumulado durante el año anterior, los titulares deben completar la validación escolar y médica de forma 100% digital:
- Ingreso: acceder a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social (vía web o app).
- Consulta: ingresar a la solapa "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH" para chequear los datos de cada menor.
- Descarga: si faltan completar secciones, hacer clic en "Generar Libreta" e imprimir el formulario en una sola hoja.
- Validación: concurrir al centro de salud y a la escuela para la firma y sello de las autoridades (con letra clara y sin enmiendas).
- Carga digital: fotografiar la planilla completa sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, menor a 3 MB y con los cuatro vértices visibles) y subirla en Mi ANSES > Hijos > Subir Libreta AUH.
En pocas palabras
- ANSES y AUH: Confirmada fecha de cobro para DNI terminados en 3 en agosto, con aumento del 1,89%.
- Montos: Se acreditan $120.675,30 por menor en concepto de Asignación Universal por Hijo, entre otros valores.
- Libreta AUH: Se detalla el procedimiento digital para presentar la documentación y cobrar el 20% retenido.