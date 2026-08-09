Nuevo monto extra para AUH de ANSES: cómo saber si te corresponde

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños a cargo de hasta 3 años de edad inclusive.

Para constatar si el cobro se encuentra habilitado para este período, el titular debe ingresar al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos y Familia", el sistema cruza los datos filiatorios de los menores registrados y exhibe el detalle de la liquidación del mes.

Liquidación acumulada: cuánto cobra una familia con un hijo menor de 3 años

El Complemento Leche no requiere inscripción previa y se liquida de oficio junto con los demás haberes. Al unificarse los distintos programas de asistencia en la misma cuenta bancaria, los ingresos mensuales de un hogar con un menor de 3 años quedan conformados de la siguiente manera:

Monto neto en mano AUH (80% mensual): $120.678,40

$120.678,40 Complemento Leche (Plan 1000 Días): $56.897,00

$56.897,00 Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250,00

$72.250,00 Total de bolsillo percibido: $249.825,40

Qué hacer si el menor cumple la edad pero no figura el pago

Si un niño de hasta 3 años no tiene reflejado el pago del adicional en la liquidación de agosto, suele deberse a inconsistencias en la base de datos de la ANSES respecto al vínculo familiar o la falta de documentación acreditada.

Para solucionar este inconveniente, el titular puede:

Revisar datos filiatorios: constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital.

constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital. Carga virtual: adjuntar los documentos escaneados a través del canal de Atención Virtual de ANSES.

adjuntar los documentos escaneados a través del canal de de ANSES. Turno presencial: solicitar una cita en la oficina del organismo más cercana para presentar la documentación física, regularizar el padrón y gestionar el cobro de los retroactivos correspondientes.

Calendario de pago del extra de AUH en agosto 2026

La acreditación del complemento se efectiviza en la misma fecha asignada para la AUH, según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad: