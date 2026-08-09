La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la liquidación de los programas complementarios enfocados en la primera infancia y la nutrición materna. Tras la actualización mensual de los haberes, el organismo previsional acreditó un pago adicional de $56.897 por menor a través del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días.
Nuevo monto extra para AUH de ANSES: cómo saber si te corresponde
El organismo previsional oficializó la liquidación del Complemento Leche del Plan 1000 Días para el período de agosto. El esquema de pago automático, la combinación con la Tarjeta Alimentar y el calendario según la terminación de DNI.
La ayuda económica se deposita en forma conjunta con la prestación principal, de modo que las familias beneficiarias de AUH disponen de los fondos en sus cuentas bancarias sin necesidad de realizar trámites presenciales de autorización.
Quiénes acceden al extra de $56.897 y cómo verificarlo en Mi ANSES
El subsidio especial para la compra de alimentos y leche de fórmula está dirigido a dos grupos específicos de la seguridad social:
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños a cargo de hasta 3 años de edad inclusive.
Para constatar si el cobro se encuentra habilitado para este período, el titular debe ingresar al portal oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos y Familia", el sistema cruza los datos filiatorios de los menores registrados y exhibe el detalle de la liquidación del mes.
Liquidación acumulada: cuánto cobra una familia con un hijo menor de 3 años
El Complemento Leche no requiere inscripción previa y se liquida de oficio junto con los demás haberes. Al unificarse los distintos programas de asistencia en la misma cuenta bancaria, los ingresos mensuales de un hogar con un menor de 3 años quedan conformados de la siguiente manera:
- Monto neto en mano AUH (80% mensual): $120.678,40
- Complemento Leche (Plan 1000 Días): $56.897,00
- Tarjeta Alimentar (1 hijo): $72.250,00
- Total de bolsillo percibido: $249.825,40
Qué hacer si el menor cumple la edad pero no figura el pago
Si un niño de hasta 3 años no tiene reflejado el pago del adicional en la liquidación de agosto, suele deberse a inconsistencias en la base de datos de la ANSES respecto al vínculo familiar o la falta de documentación acreditada.
Para solucionar este inconveniente, el titular puede:
- Revisar datos filiatorios: constatar que la partida de nacimiento y los DNI de los integrantes del grupo familiar figuren correctamente en la plataforma digital.
- Carga virtual: adjuntar los documentos escaneados a través del canal de Atención Virtual de ANSES.
- Turno presencial: solicitar una cita en la oficina del organismo más cercana para presentar la documentación física, regularizar el padrón y gestionar el cobro de los retroactivos correspondientes.
Calendario de pago del extra de AUH en agosto 2026
La acreditación del complemento se efectiviza en la misma fecha asignada para la AUH, según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin actividad bancaria).
- DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.
En pocas palabras
- Complemento Leche: ANSES oficializó un pago extra de $56.897 para titulares de AUH y AUE.
- Beneficiarios: El extra es para niños de hasta 3 años y se deposita automáticamente.
- Consulta: Se puede verificar la liquidación y fechas de pago en Mi ANSES.